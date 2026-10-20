Những 'bông hoa thép' tỏa sáng giữa thời bình

Khẳng định bản lĩnh trên mọi lĩnh vực công tác

Từ thuở Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa đến những năm tháng trường kỳ đấu tranh giành độc lập, bảo vệ non sông, phụ nữ Việt Nam luôn thể hiện lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất, khẳng định chân lý: “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”. Truyền thống ấy được hun đúc qua các thế hệ, trở thành nền tảng làm nên bản lĩnh của phụ nữ Quân đội hôm nay. Nếu trong chiến tranh, phẩm chất ấy tỏa sáng qua lòng quả cảm, sự hy sinh, thì trong thời bình, nó được tiếp nối bằng trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt khó, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp.

Tiêu biểu là Thiếu tướng, Tiến sĩ Phùng Thị Phú, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường, nguyên Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, người luôn tâm huyết, trách nhiệm với công tác giáo dục, đào tạo trong Quân đội. Trong lĩnh vực công nghệ hàng không vũ trụ, Thượng tá Lê Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm C4, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội) có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm dẫn đường vô tuyến công nghệ cao, sở hữu 9 sáng chế, giải pháp công nghệ được bảo hộ trong nước và quốc tế. Năm 2025, đồng chí được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam và được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại úy, bác sĩ Nguyễn Thị Như Quỳnh kiểm tra các thành phần thực hiện phản ứng PCR xác định kiểu gen của nấm C.albicans, đề tài giành giải Nhất Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24.

Trên hướng biển, Đại tá, Thạc sĩ Bùi Thị Hà, Trưởng phòng Điện, Viện Kỹ thuật Hải quân (Quân chủng Hải quân) là gương mặt tiêu biểu trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật. Trực tiếp chủ trì 18 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng, cấp Quân chủng, đồng chí đã giải quyết nhiều “bài toán” kỹ thuật phức tạp trên các tàu chiến hiện đại. Không chỉ đóng góp bằng những công trình nghiên cứu, Đại tá, Thạc sĩ Bùi Thị Hà còn chú trọng truyền đạt kinh nghiệm, khơi dậy niềm đam mê khoa học cho đội ngũ kỹ sư trẻ, góp phần nâng cao năng lực làm chủ trang bị, kỹ thuật, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Trên giảng đường Quân đội, những nữ giảng viên, nhà khoa học cũng đang miệt mài vun đắp tri thức, đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn nghiên cứu với thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đại úy, bác sĩ Nguyễn Thị Như Quỳnh, công tác tại Học viện Quân y, là một gương mặt tiêu biểu của thế hệ giảng viên trẻ. Vừa tham gia giảng dạy, vừa nghiên cứu khoa học, đồng chí chủ nhiệm đề tài đạt giải Nhất Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24, đồng thời là tác giả của nhiều bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Nếu phòng nghiên cứu là nơi trí tuệ được thử thách thì thao trường chính là nơi bản lĩnh, ý chí và sức bền của người quân nhân được tôi luyện. Tại các đơn vị huấn luyện, chiến đấu, từ nữ sĩ quan tham mưu đến những chiến đấu viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, phụ nữ Quân đội luôn nỗ lực làm chủ từng bài tập, từng động tác kỹ thuật, chiến thuật, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

Thiếu tá QNCN Phan Thị Thanh Tâm trong một buổi huấn luyện tại đơn vị.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Phan Thị Thanh Tâm, chiến đấu viên Lữ đoàn Đặc công 429, Binh chủng Đặc công là minh chứng sinh động cho tinh thần vượt khó ấy. Chia sẻ về những ngày đầu bước vào môi trường huấn luyện đặc thù, đồng chí cho biết: “Xuất phát điểm của tôi là người không có năng khiếu võ thuật. Khi mới tập, tôi thường xuyên bị tụt lại phía sau vì không thực hiện được các bài tập thể lực của huấn luyện viên. Tôi hiểu mình yếu hơn đồng đội nên phải cố gắng nhiều hơn”. Từ những khó khăn ban đầu, bằng sự kiên trì, kỷ luật và quyết tâm không đầu hàng trước giới hạn của bản thân, đồng chí từng bước trưởng thành, giành Huy chương Vàng năm 2023, Huy chương Bạc năm 2024 tại Hội thao Võ chiến đấu toàn quân; đồng thời giành hai huy chương tại Hội thao Bắn súng quân dụng và tham gia trình diễn phục vụ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam.

Tỏa sáng từ những việc làm bình dị, thiết thực

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phụ nữ Quân đội còn ghi dấu bằng những việc làm thiết thực hướng về cộng đồng, nhất là tại các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, nơi đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

Tại địa bàn Bình Phước, Hội Phụ nữ Trung đoàn 717, Binh đoàn 16, là một điển hình về tinh thần vượt khó, gắn bó với Nhân dân. Công việc khai thác mủ cao su vất vả, thường bắt đầu từ đêm và kéo dài đến sáng, nhưng các hội viên vẫn tích cực duy trì mô hình “Gắn kết hộ”, hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, chị em còn phát huy tinh thần sáng tạo trong lao động sản xuất, đề xuất nhiều giải pháp kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với những thành tích nổi bật, Hội Phụ nữ Trung đoàn 717 nhiều năm liền được nhận Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại Nghệ An, Trung tá QNCN Nguyễn Thị Trần Thanh, công tác tại Đồn Biên phòng Tam Hợp tích cực triển khai các mô hình “Phụ nữ với pháp luật”, “Phụ nữ tham gia bảo vệ an ninh biên giới”, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, vận động người dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, củng cố tình đoàn kết quân dân. Bằng những việc làm thiết thực, đồng chí đã góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc và vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2021.

Trung tá QNCN Nguyễn Thị Trần Thanh tuyên truyền cho phụ nữ xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An sinh hoạt Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia”.

Trên mặt trận lao động, sản xuất và phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, phụ nữ Quân đội cũng thể hiện rõ tinh thần đổi mới, sáng tạo. Tại Nhà máy Z176, Hội Phụ nữ Nhà máy có hơn 180 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho ngân sách nhà nước và Quân đội trên 9 tỷ đồng. Những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn sản xuất đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện hiệu quả công việc và tăng cường năng lực tự chủ trong sản xuất quốc phòng.

Trong lĩnh vực dịch vụ cảng biển, Thiếu tá Nguyễn Thị Yến, Trưởng Trung tâm Chăm sóc khách hàng, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn ghi dấu ấn với những giải pháp chuyển đổi số như ePort, eDO và check-in tự động. Điều hành xử lý hơn 400.000 giao dịch mỗi năm, cùng những sáng kiến đạt giải cấp Quân chủng, đồng chí góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa quy trình vận hành, thúc đẩy chuyển đổi số tại đơn vị.

Trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao, phụ nữ Quân đội tiếp tục khẳng định tài năng, bản lĩnh và sức sáng tạo. Hội Phụ nữ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội với hơn 1.000 đêm diễn phục vụ bộ đội và Nhân dân, cùng nhiều thành tích, Huy chương Vàng toàn đoàn tại các hội diễn, hội thi, đã góp phần đưa lời ca, tiếng hát đến với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Trên đấu trường thể thao, Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Y Bình ghi dấu ấn với thành tích giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch Taekwondo thế giới và SEA Games 33. Với những thành tích xuất sắc, đồng chí vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, đồng thời nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Mỗi tấm huy chương là kết quả của quá trình tập luyện bền bỉ, ý chí vượt khó và quyết tâm chinh phục những đỉnh cao. Chia sẻ về hành trình thi đấu, Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Y Bình nhấn mạnh: “Mỗi tấm huy chương không chỉ là nỗ lực cá nhân, mà là kết tinh của vô vàn giọt mồ hôi trên sàn tập và niềm tự hào khi mang trên mình màu áo lính. Đứng trước những thử thách cam go nhất, chính bản lĩnh người quân nhân đã tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi bứt phá, khẳng định vị thế của thể thao Quân đội và Việt Nam trên đấu trường quốc tế”.

Từ khoa học, công nghệ, huấn luyện chiến đấu đến lao động sản xuất, công tác dân vận, văn hóa, nghệ thuật và thể thao; mỗi tập thể, cá nhân đều có cách cống hiến riêng. Nhưng điểm chung ở họ là tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những thành tích ấy không chỉ phản ánh sự trưởng thành của từng nữ quân nhân mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của phụ nữ trong xây dựng Quân đội vững mạnh, hiện đại.