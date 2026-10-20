Nghĩa tình người chiến sĩ Công an trên hành trình tìm danh tính liệt sĩ

Lực lượng Công an đến tận nhà thu nhận mẫu ADN đối với các trường hợp thân nhân tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn.

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, từ ngày 14 đến 16-10, Công an xã Hòa Tiến phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Đà Nẵng tổ chức thu nhận mẫu ADN lưu động tại nhà, giường bệnh cho 16 trường hợp thân nhân liệt sĩ già yếu, đi lại khó khăn. Bên cạnh đó, Công an xã bố trí phương tiện, cử cán bộ hỗ trợ đưa đón 12 thân nhân từ nhà đến điểm thu nhận tập trung an toàn, chu đáo.

Trước đó, Công an xã Hòa Tiến đã chủ động rà soát danh sách, xác minh, bổ sung thông tin về liệt sĩ và thân nhân; đồng thời hướng dẫn người dân kê khai, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết, góp phần giúp quá trình thu nhận mẫu ADN diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và chính xác.

Từng chuyến xe đưa đón ân cần, từng bước chân của cán bộ, chiến sĩ đến tận nhà thăm hỏi, hướng dẫn thân nhân hoàn thiện thủ tục không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn là minh chứng sinh động cho phương châm tận tụy phục vụ nhân dân.

Với sự nỗ lực của lực lượng chức năng và sự phối hợp của các gia đình, đợt cao điểm trên địa bàn xã Hòa Tiến đã thu nhận thành công 82 mẫu sinh phẩm, góp phần thắp lên hy vọng tìm lại danh tính cho những liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Cùng với xã Hòa Tiến, Công an xã Hà Nha phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Đà Nẵng tổ chức thu nhận mẫu ADN của 110 thân nhân thuộc 83 trường hợp liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn, lực lượng Công an xã Hà Nha phối hợp với tổ công tác y tế trực tiếp đến tận nhà để hoàn thiện thủ tục và thu nhận mẫu ADN, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, đồng thời hạn chế nguy cơ bỏ sót các trường hợp cần thu nhận mẫu.

Với tinh thần trách nhiệm và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", Công an các xã Đại Lộc, Đồng Dương, Việt An, Điện Bàn Tây đã chủ động rà soát, cập nhật dữ liệu, lập danh sách, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ tham gia thu nhận mẫu ADN theo đúng quy trình. Đối với những trường hợp già yếu, không thể đi lại, lực lượng Công an các xã phối hợp với tổ công tác thu nhận mẫu đến tận nhà thực hiện thu nhận hơn 60 mẫu ADN. Công tác thu nhận được chú trọng bảo đảm tính chính xác của thông tin, an ninh, an toàn và bảo mật dữ liệu cá nhân.

Việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ không chỉ có ý nghĩa thiết thực trong công tác xác định danh tính những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Qua đó, tiếp tục khẳng định trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn của lực lượng Công an nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời góp phần xoa dịu nỗi đau, sự mong mỏi kéo dài nhiều năm của các gia đình trên hành trình tìm lại người thân.