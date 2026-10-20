TP Huế rà soát phân luồng giao thông, tìm giải pháp giảm ùn tắc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Hoàng Hải Minh vừa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương nhằm rà soát phương án phân luồng giao thông, khắc phục các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và điểm đen tai nạn giao thông.

Theo Sở Xây dựng TP Huế, trong năm 2026, thành phố đã xử lý 79 nút giao, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông theo đề xuất của lực lượng cảnh sát giao thông.

Các giải pháp gồm sơn gờ giảm tốc, vạch tim đường, bổ sung biển báo, lắp đặt cọc tiêu, tôn hộ lan, gương cầu lồi và phát quang bảo đảm tầm nhìn. Hiện còn 6 vị trí cần đầu tư đèn tín hiệu, đèn cảnh báo hoặc mở rộng giao lộ chưa được xử lý.

Ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm tại hai đầu cầu An Cựu, TP Huế vào giờ cao điểm.

Trên tuyến quốc lộ 49, qua rà soát, cơ quan chức năng xác định 71 đoạn đường cong bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn, có tổng chiều dài khoảng 5,95 km, cần được xử lý. Kinh phí dự kiến khoảng 110 tỷ đồng. Trước mắt, thành phố đã triển khai một số giải pháp khắc phục tạm thời như bổ sung cọc tiêu, sơn gờ giảm tốc và lắp biển cảnh báo.

Về giao thông đô thị, phương án phân luồng trên 42 tuyến đường thuộc 7 phường gồm Phú Xuân, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Vỹ Dạ, Mỹ Thượng và Kim Long đã được điều chỉnh, bổ sung nhằm hạn chế ùn tắc.

Nghiên cứu bố trí điểm đỗ xe khu vực trung tâm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế, Hoàng Hải Minh yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát hệ thống giao thông, tập trung xử lý những điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, điểm đen tai nạn và khu vực thường xuyên ùn tắc.

Sở Xây dựng phối hợp Công an thành phố và các địa phương nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến Trần Phú, Đoàn Hữu Trưng và một số đoạn đường Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, bảo đảm kết nối đồng bộ, phù hợp lưu lượng phương tiện và điều kiện hạ tầng.

Đáng chú ý, thành phố thống nhất chủ trương nghiên cứu thí điểm bố trí điểm đỗ xe trên một số đoạn vỉa hè đủ điều kiện, trước mắt tại hai phường Phú Xuân và Thuận Hóa. Việc triển khai phải bảo đảm không ảnh hưởng đến người đi bộ, người khuyết tật, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Nghiên cứu bố trí điểm đỗ xe nhằm giảm áp lực tại khu vực trung tâm.

Các đơn vị cũng được yêu cầu nghiên cứu bố trí điểm đỗ xe tại khu vực Eo Bầu, công viên, chợ Đông Ba; đánh giá khả năng khai thác các khu đất trên đường Phùng Hưng, Lê Huân để làm bãi đỗ xe. Những vị trí phù hợp có thể xem xét tổ chức cho thuê hoặc thu phí theo quy định.

Tăng cường xử lý vi phạm giao thông

Công an thành phố được yêu cầu tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi đi sai làn đường, phần đường, dừng, đỗ xe trái quy định, nhất là tại các nút giao gây cản trở tầm nhìn. Thành phố cũng định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xử phạt nguội tại các tuyến đường thường xuyên ùn tắc và những vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Tại khu vực trường học, các địa phương phối hợp với ngành giáo dục và lực lượng công an tổ chức giao thông vào giờ cao điểm, nghiên cứu mở cổng phụ tại những trường đủ điều kiện, bố trí khu vực dừng, đỗ và phân luồng đón, trả học sinh hợp lý.

Về lâu dài, các địa phương cần rà soát tuyến đường có mặt cắt hẹp để đề xuất mở rộng, nâng cấp hạ tầng; vận động người dân đồng thuận, tự nguyện hiến đất mở đường, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp.

Ông Hoàng Hải Minh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức giao thông, xác định rõ trách nhiệm và giải pháp xử lý từng vị trí, hướng đến giảm ùn tắc, hạn chế tai nạn và bảo đảm giao thông đô thị an toàn, đồng bộ.