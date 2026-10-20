Dùng biên bản tạm giữ bằng lái hết hạn đi cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 78,5 triệu đồng

Ngày 20/10, tin từ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT cho hay đã phát hiện và xử lý một trường hợp tài xế xe tải không có giấy phép lái xe, đồng thời sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác.

Thông tin ban đầu vào ngày 15/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 phát hiện tài xế N.H.G (sinh năm 1981, trú tại Tp.Hồ Chí Minh) điều khiển xe tải mang biển số 50H-244.XX.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định giấy phép lái xe của tài xế đã bị Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ từ ngày 23/7/2026. Tuy nhiên, người này vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Với hành vi không có giấy phép lái xe, tài xế bị xử phạt 19 triệu đồng và phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.

Ngoài ra, tài xế còn sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa. Hành vi này bị xử phạt 1,5 triệu đồng.

Đặc biệt đối với chủ phương tiện là Công ty CP Đầu tư và Phát triển kho vận V. L, lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Mức phạt đối với doanh nghiệp là 58 triệu đồng.

Như vậy, tổng mức phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 78,5 triệu đồng. Xe tải cũng bị tạm giữ 7 ngày.

Cơ quan chức năng vừa xử phạt tài xế dùng biên bản tạm giữ giấy phép lái xe hết hạn chạy trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT

Cơ quan chức năng khuyến cáo:

- Khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe hợp lệ, phù hợp với loại xe điều khiển; tuyệt đối không sử dụng biên bản tạm giữ giấy phép lái xe đã quá thời hạn để tiếp tục điều khiển phương tiện.

- Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải quản lý chặt chẽ lái xe, thẻ nhận dạng lái xe; không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện theo quy định.

- Lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, khai thác hệ thống camera giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên tuyến cao tốc, góp phần phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông.