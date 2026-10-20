Bãi biển bất ngờ chuyển hồng rực, hàng trăm người kéo đến xem, vui mừng như bắt được vàng

Theo Newsflare, đoạn video ghi lại cảnh tép biển xuất hiện dày đặc, nhuộm hồng bờ biển tại thành phố Sipalay, tỉnh Negros Occidental, Philippines vào ngày 14/10.

Nhiều người dân mang theo xô, bao tải đến bãi biển để thu gom những sinh vật biển nhỏ nằm rải rác trên cát.

Theo thông tin được công bố, lượng tép biển này trải dài khoảng 500 mét dọc bờ biển, từ Barangay 2 đến Barangay 5.

Ông Dionilo Bogtae, điều phối viên Văn phòng Giảm thiểu và Quản lý Rủi ro Thảm họa thành phố Sipalay, cho biết hơn 100 người dân đã đổ ra bờ biển để thu gom số tép biển xuất hiện dày đặc.

Hiện tượng này bắt đầu từ ngày 11/10, sau đó tăng mạnh và đạt số lượng lớn nhất vào ngày 14/10.

Theo thông tin được công bố, lượng tép biển này trải dài khoảng 500 mét dọc bờ biển, từ Barangay 2 đến Barangay 5. Ảnh cắt từ clip/Mommy Bheng Vlog.

Theo ghi nhận, những sinh vật biển nhỏ này đi theo các đàn phù du, được dòng thủy triều đưa vào gần bờ trước lúc bình minh. Khi thủy triều dâng cao, chúng lại bị cuốn trôi trở ra biển.

Một số người dân địa phương cho biết họ đã tận dụng lượng tép biển thu được để làm mắm, sau đó đem bán kiếm thêm thu nhập.

Trước đây, thành phố này cũng từng ghi nhận những hiện tượng tương tự, song số lượng tép biển xuất hiện khi đó ít hơn đáng kể.

Theo Cục Thủy sản và Tài nguyên Thủy sinh, sự biến động nhiệt độ nước có thể là một trong những nguyên nhân khiến các loài giáp xác nhỏ di chuyển về phía bờ biển.