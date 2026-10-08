Phản ứng của Hoàng Hên khi chấn thương nặng sau FIFA ASEAN Cup

Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên trải lòng trên Facebook cá nhân vào ngày 8/10.

"Đôi khi chúng ta lên kế hoạch, đặt ra những kỳ vọng và nuôi dưỡng hy vọng, nhưng con đường của chúng ta không phải lúc nào cũng diễn ra như những gì đã dự định", Đỗ Hoàng Hên mở đầu chia sẻ trên trang cá nhân hôm 8/10.

"Đáng tiếc là tôi sẽ phải tạm rời xa môn thể thao mà mình yêu thích và phải xa sân cỏ một thời gian... Những ai hiểu tôi đều biết điều này thực sự khó khăn đối với tôi như thế nào", anh viết .

Nhìn lại quãng thời gian thi đấu cho CLB và đội tuyển, Hoàng Hên chia sẻ: "Tôi đã cố gắng hết sức. Tôi đã đẩy cơ thể mình đến giới hạn để có thể ra sân và chiến đấu vì Đội tuyển Quốc gia Việt Nam và CLB Hà Nội. Nhưng giờ đây, tôi cần tập trung vào việc hồi phục và trở lại mạnh mẽ hơn”.

Khép lại bài đăng, tiền vệ này gửi lời tới những người đã động viên mình: "Cảm ơn tất cả mọi người vì tình yêu thương, sự ủng hộ và những lời động viên".

Chia sẻ của tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội được đăng trong ngày đội bóng thủ đô thông báo anh dự kiến cần khoảng 3 tháng để điều trị và hồi phục sau FIFA ASEAN Cup 2026.

Hoàng Hên gặp chấn thương trong trận tuyển Việt Nam thắng Pakistan 4-2 hôm 2/10 tại Indonesia. Anh ra dấu xin thay người ở phút 55, sau đó không thể góp mặt trong trận tranh hạng ba với Malaysia hôm 5/10.

Theo kết quả kiểm tra được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố tối 7/10, tiền vệ này bị rách cơ bụng chân trái, dự kiến cần tối thiểu một tháng để hồi phục. Tuy nhiên, do có tổn thương đầu gối từ trước, thời gian điều trị có thể kéo dài hơn. Sáng 8/10, Hà Nội FC cập nhật thời gian điều trị và hồi phục dự kiến lên khoảng 3 tháng, đồng thời cho biết cầu thủ sẽ tiếp tục được theo dõi, kiểm tra để xây dựng phác đồ phù hợp.

Trong thời gian tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup, vấn đề thể trạng của Hoàng Hên đã được HLV Kim Sang-sik đề cập.

HLV Kim Sang-sik thừa nhận Hoàng Hên đã bị quá tải. Ảnh: Minh Chiến.

Khi được hỏi về phong độ của học trò trước trận tranh hạng ba với Malaysia, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: "Hoàng Hên đã phải thi đấu quá nhiều trong thời gian qua". Ông cho rằng đây là lý do tiền vệ của CLB Hà Nội chưa thể hiện được toàn bộ sức lực trong đợt tập trung.

Bên cạnh chấn thương cơ bụng chân trái, tổn thương đầu gối có từ trước khiến thời gian điều trị của anh dự kiến kéo dài hơn.

Ngoài ra, quãng nghỉ điều trị chấn thương có khả năng sẽ ảnh hưởng đến khả năng dự Asian Cup 2027 của Hoàng Hên. Giải diễn ra tại Saudi Arabia từ 7/1 đến 5/2/2027. Nếu cần khoảng 3 tháng hồi phục tính từ đầu tháng 10, Hoàng Hên có thể chỉ bình phục sát thời điểm khai mạc, trong khi vẫn cần lấy lại thể trạng và phong độ thi đấu.

Sau trận chung kết lượt về ASEAN Cup hôm 26/8, Hoàng Hên chỉ có 10 ngày trước khi trở lại thi đấu cho CLB Hà Nội tại V.League. Từ 5/9 đến 2/10, anh tiếp tục thi đấu 6 trận cho CLB Hà Nội và đội tuyển trong 28 ngày. Riêng tại FIFA ASEAN Cup, tiền vệ này thi đấu cả ba trận vòng bảng trong 7 ngày, mỗi trận cách nhau 3 ngày, khiến thời gian nghỉ ngơi, hồi phục giữa các lần ra sân bị thu hẹp.

Ngoài Đỗ Hoàng Hên, tuyển Việt Nam còn hai cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Tài Lộc cũng phải điều trị chấn thương sau FIFA ASEAN Cup 2026. Xuân Son dự kiến nghỉ khoảng 8 tuần vì tổn thương cơ đùi sau. Tài Lộc bị viêm điểm bám dây chằng sên mác trước ở cổ chân, dự kiến cần khoảng 3 tuần để hồi phục. Một số nội binh khác cũng đang chấn thương hoặc chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Highlights Việt Nam 0-1 Malaysia Chiều 5/10, tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Malaysia với tỷ số 0-1 tại trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026.