Tập luyện trước giờ tranh tài Hội đua bò Bảy Núi

Đôi bò được nài bò điều khiển cho làm quen với sân, chuẩn bị tranh tài tại Hội đua bò Bảy Núi lần thứ 31 năm 2026.

Trời bắt đầu nắng, ông Chau Sóc Cớp, ngụ xã Vĩnh Gia đưa đôi bò của gia đình ra sân tập. Trước khi luyện tập, gia đình ông thực hiện nghi thức cúng sân, cầu mong việc thi đấu thuận lợi. Sau vài vòng hô, ông điều khiển đôi bò bước vào vòng thả. Đôi bò tăng tốc, xé nước trong tiếng cổ vũ của người dân và các chủ bò có mặt tại sân.

Ông Cớp cho biết do ở xa, điều kiện kinh tế còn khó khăn nên ông chỉ đưa bò đến sân tập một ngày. Theo ông Cớp, việc cho bò làm quen với sân và người điều khiển rất quan trọng. Ông Cớp cho biết: “Chúng tôi cho bò luyện tập để đến lúc thi đấu chính thức, bò quen với người điều khiển và điều kiện sân bãi, từ đó mới có thể đạt thành tích cao”.

Tham gia đua bò hơn 10 năm, ông Chau Sóc Cớp kế thừa kinh nghiệm từ cha từng là nài bò có tiếng ở địa phương. Theo ông Cớp, nuôi bò đua tốn công chăm sóc từ khâu chọn bò đến luyện tập. Bò đua được tuyển chọn từ nhỏ, thân hình thon dài, gân tỏi phát triển, móng nhỏ, khít và nhanh nhẹn. Càng gần ngày thi đấu, việc chăm sóc càng được chú trọng. Ngoài cỏ tươi, chủ bò bổ sung thêm trứng gà, nước dừa và các loại thức ăn phù hợp để bò duy trì thể lực. Bò cũng được tắm rửa, chải lông và cho vận động thường xuyên.

Ông Nguyễn Văn Lâm, ngụ ấp Sóc Tức, xã Ba Chúc, cho biết thời gian nuôi, chăm sóc bò đua tùy vào thể trạng từng con. Những con có cơ bắp, thể lực tốt sẽ thuận lợi hơn trong quá trình tập luyện. Đối với những con bò chưa đạt thể trạng tốt, có thể cần từ 3 - 6 tháng chăm sóc, rèn luyện trước khi thi đấu. Trong thời gian này, ông chủ yếu chăm sóc bò cho thật khỏe, cho ăn uống đầy đủ. “Ai thi cũng mong giành thắng lợi, nhưng quan trọng là thi đấu hết mình, giữ tinh thần đoàn kết, chơi đẹp và cố gắng đạt thành tích tốt nhất. Đến nay, đôi bò của gia đình tôi đã sẵn sàng cho hội đua bò sắp tới”, ông Lâm nói.

Đối với đồng bào Khmer vùng Bảy Núi, đua bò gắn với đời sống văn hóa tinh thần từ nhiều thế hệ. Hội đua diễn ra vào dịp lễ Sene Đôn Ta, trở thành ngày hội được người dân mong chờ. Vì vậy, thành tích của đôi bò không chỉ là niềm vui của chủ bò mà còn mang ý nghĩa tinh thần đối với gia đình, dòng họ và phum, sóc.

Buổi tập kết thúc khi mặt trời đứng bóng. Những đôi bò được chủ cho nghỉ ngơi, xoa bóp sau những lượt chạy và tiếp tục theo dõi thể trạng, điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện, chờ đến ngày tranh tài.