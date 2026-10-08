Tiền vệ nhập tịch chính thức báo tin xấu cho tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam khép lại hành trình FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ tư sau thất bại 0-1 trước Malaysia ở trận tranh hạng Ba. Sau giải đấu không trọn vẹn, Đỗ Hoàng Hên đã lên tiếng trên trang cá nhân, chia sẻ về những khó khăn mà bản thân đang phải đối mặt. Anh sẽ phải nghỉ khoảng ba tháng, và rất ít cơ hội dự Asian Cup 2027 cùng tuyển Việt Nam.

Tiền vệ của CLB Hà Nội thừa nhận bóng đá không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng những gì mỗi người kỳ vọng. “Đôi khi chúng ta lên kế hoạch, đặt ra những kỳ vọng và nuôi dưỡng hy vọng, nhưng con đường của chúng ta không phải lúc nào cũng diễn ra như những gì đã dự định”, Đỗ Hoàng Hên chia sẻ.

Đỗ Hoàng Hên gửi lời chia sẻ sau khi tuyển Việt Nam chỉ cán đích thứ tư tại FIFA ASEAN Cup 2026, đồng thời tiết lộ sẽ phải tạm xa sân cỏ để tập trung hồi phục. Ảnh: ASEAN United FC

Điều đáng chú ý nhất trong thông điệp của Hoàng Hên là việc anh xác nhận sẽ phải tạm rời xa bóng đá và sân cỏ trong một khoảng thời gian. “Đáng tiếc là tôi sẽ phải tạm rời xa môn thể thao mà mình yêu thích và phải xa sân cỏ một thời gian… Những ai hiểu tôi đều biết điều này thực sự khó khăn đối với tôi như thế nào”, Hoàng Hên viết.

Hoàng Hên đã nỗ lực thi đấu trong thời gian qua, đặc biệt ở giai đoạn khoác áo tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tiền vệ sinh năm 1994 cho biết anh từng đẩy cơ thể đến giới hạn để có thể ra sân và chiến đấu cho đội tuyển quốc gia cũng như CLB Hà Nội.

“Tôi đã cố gắng hết sức. Tôi đã đẩy cơ thể mình đến giới hạn để có thể ra sân và chiến đấu vì đội tuyển Quốc gia Việt Nam và CLB Hà Nội. Nhưng giờ đây, tôi cần tập trung vào việc hồi phục và trở lại mạnh mẽ hơn”, Hoàng Hên chia sẻ.

Hoàng Hên phải tạm xa sân cỏ là thông tin không vui với CLB Hà Nội cũng như người hâm mộ. Anh đang là một trong những cầu thủ quan trọng của đội bóng Thủ đô và được kỳ vọng tiếp tục đóng góp cho tuyển Việt Nam thành công.

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu khá đáng quên với Hoàng Hên khi anh thể hiện không được như kỳ vọng. Khép lại giải đấu, Hoàng Hên lựa chọn nhìn về phía trước. Thay vì nói nhiều về thất bại, tiền vệ của CLB Hà Nội gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành cùng anh. “Cảm ơn tất cả mọi người vì tình yêu thương, sự ủng hộ và những lời động viên”, Hoàng Hên viết.

Với Hoàng Hên, quãng thời gian sắp tới sẽ là lúc anh tập trung cho việc hồi phục. Người hâm mộ tuyển Việt Nam và CLB Hà Nội sẽ phải chờ ngày tiền vệ này trở lại sân cỏ với thể trạng tốt nhất.