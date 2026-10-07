C. Ronaldo chấp nhận án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha.

Vụ việc Ronaldo bất ngờ thu dọn hành lý và rời trại tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha trước trận đấu với Đan Mạch đã tạo ra làn sóng tranh luận lớn. Mới đây, đội trưởng Bồ Đào Nha lần đầu trực tiếp lên tiếng, lý giải nguyên nhân dẫn đến quyết định gây chú ý này.

Theo Ronaldo, sự việc bắt nguồn từ việc HLV Jorge Jesus không thực hiện thỏa thuận giữa hai người. Việc này khiến anh cảm thấy bị tổn thương sâu sắc và đánh mất niềm tin vào người đứng đầu ban huấn luyện.

Dù vậy, Ronaldo không né tránh trách nhiệm. Anh thẳng thắn thừa nhận việc tự ý rời đội tuyển là sai lầm và gửi lời xin lỗi tới các đồng đội.

“Tôi nợ các đồng đội một lời xin lỗi vì đã rời khỏi trại tập huấn. Mặc dù tôi đã thể hiện sự thiếu tin tưởng hoàn toàn đối với huấn luyện viên, như bất cứ ai tham dự những cuộc trò chuyện này đều có thể làm chứng, tôi không nên làm vậy. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi”.

Ronaldo cho rằng quyết định rời đội xuất phát từ cảm giác sự hiện diện của anh không còn mang lại lợi ích cho đội tuyển sau khi niềm tin với HLV Jesus bị tổn thương.

“Tôi xin lỗi người dân Bồ Đào Nha một lần nữa, nhưng việc Jesus thất hứa đã để lại vết thương sâu sắc trong tôi. Tôi cảm thấy rằng kể từ thời điểm đó, sự hiện diện của tôi chỉ gây hại cho đội tuyển quốc gia, vì vậy tôi đã làm điều mà tôi luôn nói rằng mình sẽ làm nếu cảm thấy không còn hữu ích: Tôi thu dọn đồ đạc và rời đi”.

Đáng chú ý, Ronaldo không tìm cách né tránh án phạt. Ngược lại, tiền đạo kỳ cựu chủ động yêu cầu FPF xem xét và xử lý nghiêm hành vi của mình.

Theo Ronaldo, chiếc băng đội trưởng không thể trở thành “lá chắn” giúp anh được hưởng sự khoan hồng. Trái lại, vị thế thủ quân phải là lý do để anh chịu trách nhiệm nặng hơn.

“Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha phải đánh giá hành động của tôi và áp đặt các hình phạt tương ứng. Và tôi tin rằng hình phạt không nên được giảm nhẹ. Tôi không phải là một cầu thủ bình thường; tôi là đội trưởng của đội, và đó là một yếu tố làm tăng mức độ nghiêm trọng của vụ việc”.

Ronaldo cũng nhấn mạnh nguyên tắc mọi cầu thủ đều phải tuân thủ kỷ luật như nhau, bất kể danh tiếng hay vị trí trong đội tuyển.

“Tôi không yêu cầu giảm nhẹ án phạt vì tôi là đội trưởng đội tuyển quốc gia. Ngược lại, tôi tin rằng việc là đội trưởng nên được xem là một tình tiết tăng nặng. Tôi đã xin lỗi rồi, nhưng tôi biết rằng hành động nào cũng phải có hậu quả”.

Theo quy định kỷ luật của FPF, hành vi tự ý rời đội tuyển mà không có lý do chính đáng có thể khiến cầu thủ đối mặt với án cấm thi đấu từ 1 đến 6 tháng, bên cạnh khoản tiền phạt.

Dù đối mặt nguy cơ bị treo giò, Ronaldo khẳng định sự cố không làm suy chuyển tình yêu dành cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh tuyên bố sẽ trở lại ngay khi hoàn thành án phạt và tiếp tục chiến đấu vì màu áo quốc gia.