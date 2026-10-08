Ronaldo làm điều đặc biệt với Messi

"Leo, câu chuyện của bạn sẽ còn mãi. Tôi dành mọi sự tôn trọng cho những gì bạn đạt được cùng Argentina. Xin được dành một cái ôm cho bạn", Ronaldo bình luận dưới bài đăng Messi chia tay đội tuyển Argentina.

Thông điệp ngắn của tiền đạo Bồ Đào Nha nhanh chóng gây chú ý bởi người nhận chính là đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp anh.

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã thay nhau thống trị bóng đá thế giới suốt gần 20 năm qua. Ảnh: Getty.

Suốt gần 20 năm qua, Ronaldo và Messi thay nhau thống trị những danh hiệu cá nhân cao quý nhất, tạo nên cuộc cạnh tranh hiếm có trong lịch sử bóng đá. Riêng danh hiệu Quả bóng Vàng, Messi sở hữu 8 còn Ronaldo cũng có 5 lần.

Ronaldo gửi lời chúc sau khi Messi đăng tâm thư xác nhận trận thắng Benin 3-0 là lần cuối anh khoác áo Argentina. "Trận hôm qua là trận cuối cùng của tôi cho đội tuyển quốc gia. Chắc tôi sẽ nhớ màu áo xanh-trắng rất nhiều", thủ quân Argentina viết trên trang cá nhân.

Messi chia tay theo cách gần như trọn vẹn. Tiền đạo 39 tuổi ghi 1 bàn, kiến tạo 2 lần trước Benin, khép lại 21 năm khoác áo đội tuyển với 208 lần ra sân và 126 bàn.

Anh từng trải qua nhiều thất bại cay đắng cùng Argentina trước khi vô địch Copa America và chạm tay vào danh hiệu World Cup 2022.

Lionel Messi xúc động khi nói lời giã từ đội tuyển quốc gia Argentina hôm 7/10. Ảnh: AP.

Lời nhắn của Ronaldo cũng cho thấy cuộc cạnh tranh giữa 2 siêu sao chưa bao giờ đồng nghĩa với thù địch. Năm 2023, khi được hỏi về mối quan hệ với Messi, CR7 từng nói: "Ai thích Cristiano Ronaldo không cần phải ghét Messi", đồng thời khẳng định cả 2 tôn trọng nhau sau nhiều năm cùng đứng trên đỉnh cao bóng đá.

Trước đó, tại lễ trao giải UEFA năm 2019, Ronaldo cũng thừa nhận Messi đã thúc đẩy anh tiến bộ và ngược lại. Khi ấy, ngồi cạnh đối thủ lâu năm, ngôi sao Bồ Đào Nha còn nói vui rằng 2 người chưa từng ăn tối cùng nhau nhưng hy vọng điều đó sẽ xảy ra trong tương lai.

Giờ đây, hành trình quốc tế của 2 biểu tượng rẽ sang 2 hướng. Messi đã dừng lại sau đêm chia tay tại Monumental, còn Ronaldo khẳng định chưa có ý định khép lại sự nghiệp cùng tuyển Bồ Đào Nha.