Madam Pang phản ứng trước đề nghị từ chức

Thất bại trước Indonesia ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 tiếp tục đẩy Madam Pang vào sức ép lớn. Thái Lan hòa Indonesia 2-2 sau 120 phút, trước khi thua 2-4 trong loạt luân lưu và nhìn đối thủ đăng quang ngay trên sân nhà.

Sau trận đấu, nhiều người hâm mộ Thái Lan không chỉ tiếc nuối về thất bại của đội tuyển mà còn bắt đầu đặt câu hỏi về vai trò của Madam Pang trên cương vị Chủ tịch FAT. Những bình luận đề nghị Madam Pang rời vị trí lãnh đạo bóng đá Thái Lan xuất hiện ngay dưới các bài đăng trên trang cá nhân của bà. Có người thẳng thừng cho rằng Madam Pang đã thất bại, trong khi một số ý kiến khác đề nghị bà không tiếp tục quản lý đội tuyển quốc gia.

Sau thất bại của tuyển Thái Lan trước Indonesia ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, Madam Pang đối mặt với làn sóng chỉ trích và những lời kêu gọi từ chức. Ảnh: Facebook Madam Pang

Sức ép này không phải điều bất ngờ nếu nhìn vào chuỗi kết quả của bóng đá Thái Lan dưới thời Madam Pang. Các đội tuyển Thái Lan góp mặt ở nhiều trận chung kết, nhưng lại không thể biến cơ hội thành danh hiệu. Thái Lan đã có 7 lần thất bại trong các trận chung kết kể từ khi Madam Pang trở thành Chủ tịch FAT. Mới nhất là trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, nơi Thái Lan từng dẫn Indonesia trong hiệp phụ nhưng cuối cùng vẫn thất bại trên chấm luân lưu.

Điều đáng nói là sau những lời chỉ trích, Madam Pang không chọn cách tranh luận hay phản bác người hâm mộ. Trong bài đăng mới nhất, Madam Pang viết: “Khi chúng ta hiểu rằng… mọi thứ không hoàn hảo, nhưng tất cả đều để chúng ta học hỏi và hạnh phúc với những gì mình có (nhưng vẫn không ngừng phát triển hay hành động), trái tim chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn và có thể sống với cuộc đời một cách thấu hiểu hơn”.

Thông điệp này được Madam Pang đưa ra trong thời điểm bóng đá Thái Lan đang chịu sức ép lớn. Bà không trực tiếp nhắc đến những lời kêu gọi từ chức, cũng không tranh luận về trách nhiệm sau thất bại trước Indonesia.

Vấn đề của bóng đá Thái Lan lúc này không còn nằm riêng ở một trận đấu. Sau thất bại trước Indonesia, câu hỏi lớn hơn đã xuất hiện: Đội tuyển Thái Lan cần thay đổi điều gì để không tiếp tục rơi vào cảnh tiến đến trận chung kết nhưng rồi thất bại ở thời khắc quyết định?

Ngay sau trận chung kết, HLV Anthony Hudson thừa nhận rất buồn nhưng vẫn tự hào về tinh thần của các cầu thủ. Ông cũng đánh giá Indonesia đang đi đúng hướng và sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, mạnh mẽ.

Trong khi đó, người hâm mộ Thái Lan bắt đầu tranh luận về những thay đổi ở cấp độ hệ thống. Một số ý kiến thậm chí đề nghị xây dựng bóng đá trẻ theo mô hình Hàn Quốc và nhắc đến HLV Park Hang Seo như một ví dụ về cách tạo nền móng từ đào tạo trẻ. Đây có lẽ mới là bài toán khó nhất dành cho Madam Pang.

Madam Pang từng nhận được sự ủng hộ rất lớn khi đồng hành cùng các đội tuyển Thái Lan. Nhưng trên cương vị Chủ tịch FAT, tiêu chuẩn đánh giá dành cho bà cũng cao hơn. Thành tích của các đội tuyển, chất lượng đào tạo trẻ và vị thế của bóng đá Thái Lan đều là những thước đo mà người hâm mộ có quyền đặt lên bàn cân.

Vì vậy, thông điệp “mọi thứ không hoàn hảo” của Madam Pang có thể xem là một lời đáp nhẹ nhàng trước sức ép đang gia tăng. Nhưng với bóng đá Thái Lan, điều người hâm mộ chờ đợi sau những lời kêu gọi từ chức có lẽ không chỉ là một thông điệp tích cực. Họ cần nhìn thấy những thay đổi cụ thể trên sân cỏ và trong cách bóng đá Thái Lan được xây dựng.