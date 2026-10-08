Argentina trả giá thế nào khi không còn Messi?

Lionel Messi đã chính thức giải nghệ ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Ảnh: Reuters.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại trận đấu quốc tế cuối cùng của Lionel Messi (gặp Bernin sáng 7/10), bóng đá Argentina không chỉ chia tay người đội trưởng vĩ đại nhất lịch sử hiện đại mà còn bước vào một giai đoạn đầy bất định về mặt tài chính.

Hơn một thập kỷ qua, những đóng góp của Messi không dừng lại trên sân cỏ. Anh là một cỗ máy tạo doanh thu khổng lồ đưa Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) từ bờ vực khủng hoảng vươn lên thành một đế chế thương mại toàn cầu.

Khoảng trống cựu cầu thủ Barcelona để lại hứa hẹn sẽ tạo nên những tổn thất kinh tế nặng nề trên nhiều phương diện.

Nguy cơ suy giảm giá trị các hợp đồng tài trợ toàn cầu

Tổn thất trực tiếp và dễ thấy nhất nằm ở mạng lưới đối tác thương mại. Từ một tổ chức chỉ vỏn vẹn 6 nhà tài trợ vào năm 2017, AFA bùng nổ lên con số khoảng 120 đối tác trải khắp Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Á, mang về nguồn thu xấp xỉ 150 triệu USD.

Nhiều cổ động viên xem Argentina vì Messi. Ảnh: Reuters.

Như chính bộ phận thương mại của AFA từng thừa nhận, Messi là thỏi nam châm mở toang cánh cửa đến những thị trường quốc tế vốn xa lạ với bóng đá Nam Mỹ.

Phần lớn các tập đoàn đa quốc gia rót tiền cho Argentina là để gắn kết thương hiệu với hình tượng cá nhân của người sở hữu 8 Quả bóng vàng. Khi Messi rút lui, vị thế thương lượng của AFA trên bàn đàm phán sẽ giảm sút rõ rệt.

Những hợp đồng chuẩn bị tái ký hoặc các thỏa thuận hợp tác mới nhiều khả năng sẽ bị điều chỉnh giảm giá trị, bởi sức hút của một tập thể bình thường khó duy trì mức định giá kỷ lục nếu thiếu vắng một biểu tượng văn hóa đại chúng toàn cầu.

Thất thu từ phí du đấu quốc tế và bản quyền phát sóng

Một trong những nguồn tiền mặt dồi dào nhất của AFA trong kỷ nguyên thành công vừa qua là phí ra sân ở các trận giao hữu hải ngoại. Với sự hiện diện của Messi, Argentina luôn nắm quyền định giá ngất ngưởng, có thể yêu cầu thù lao lên tới hàng triệu USD cho mỗi lần xuất hiện tại Mỹ hay châu Á.

Nhiều thương hiệu lớn sẵn sàng chi tiền cho Argentina vì Messi. Ảnh: Reuters.

Thiếu vắng anh, sức hút sự kiện sụt giảm nghiêm trọng, kéo theo sự thoái lui của các nhà tổ chức địa phương vốn chỉ sẵn sàng bạo chi để đổi lấy những phút thi đấu của "El Pulga".

Bên cạnh đó, chỉ số người xem truyền hình, yếu tố cốt lõi quyết định giá trị bản quyền phát sóng, cũng đối diện bờ vực lao dốc. Trận đấu chia tay của Messi từng chạm đỉnh rating 36 điểm với hàng triệu khán giả theo dõi trực tiếp.

Không còn Messi trên sân, độ lan tỏa trên truyền hình và các nền tảng kỹ thuật số sẽ nguội dần, gián tiếp bào mòn doanh thu chia sẻ quảng cáo cũng như giá trị thương mại của bản quyền truyền hình đội tuyển quốc gia trong các chiến dịch vòng loại sắp tới.

Đòn giáng vào doanh thu bán lẻ và kinh tế ngày thi đấu

Hiệu ứng thương mại từ việc bán áo đấu và các sản phẩm lưu niệm của Argentina từng đạt mức doanh số lịch sử, đặc biệt sau chức vô địch World Cup 2022. Tuy nhiên, phần lớn lượng trang phục thi đấu bán ra trên phạm vi toàn cầu đều gắn liền với cái tên và chiếc áo số 10 huyền thoại.

Việc Messi rời tuyển mang đến bài toán lớn cho Argentina. Ảnh: Reuters.

Việc Messi rời đi sẽ tạo ra khoảng hụt lớn cho doanh số của nhà tài trợ trang phục và phần trăm hoa hồng rót về ngân sách AFA. Song song đó, sức nóng tại các khán đài cũng sẽ quay trở lại mặt đất.

Khán giả từng sẵn sàng chấp nhận mức giá vé đắt đỏ để lấp kín 85.000 chỗ ngồi tại sân Monumental và mang lại gần 13 triệu USD tiền vé, phần lớn là vì muốn chứng kiến thần tượng bằng xương bằng thịt.

Khi yếu tố kích cầu mang tên Messi không còn, AFA sẽ đối mặt bài toán nan giải. Nếu hạ giá vé thì thất thu, còn nếu giữ nguyên mức giá cao kỷ lục thì đối diện nguy cơ khán đài trống vắng.

Khoản tiền thưởng thi đấu tích lũy hơn 120 triệu USD qua các danh hiệu quốc tế là chiếc phao cứu sinh quan trọng, tuy nhiên nguồn vốn này sẽ sớm cạn kiệt nếu dòng tiền thương mại thường niên bị thu hẹp.

Bài toán đặt ra cho bóng đá xứ sở Tango thời điểm này là làm sao xây dựng được một mô hình kinh doanh dựa vào sức mạnh thương hiệu tập thể bền vững, thay vì mãi phụ thuộc vào ánh hào quang của một siêu sao độc nhất vô nhị.

Messi khóc Trước trận đấu cuối cùng trong màu áo tuyển Argentina gặp Benin sáng 7/10, những khoảnh khắc của Lionel Messi nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ trên X.