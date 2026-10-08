David Silva sang Hong Kong chơi bóng

Ở tuổi 40, nhà vô địch World Cup 2010 từng phải ngậm ngùi từ giã sự nghiệp "quần đùi áo số" vào hè năm 2023. Quyết định đau đớn đó đến sau khi anh dính chấn thương đầu gối cực kỳ nghiêm trọng trong chuyến tập huấn tiền mùa giải cùng Real Sociedad tại quê nhà Tây Ban Nha.

Trong đoạn video ngắn được đăng tải trên các kênh truyền thông chính thức của câu lạc bộ vào ngày 7/10, danh thủ từng 125 lần khoác áo đội tuyển xứ sở bò tót hào hứng chia sẻ: "Tôi hạnh phúc khi gia nhập Supreme Sha Tin. Tôi rất mong đợi được đến Hong Kong (Trung Quốc) để trải nghiệm văn hóa, con người, ẩm thực tại Sha Tin, và tất nhiên là cả nền bóng đá nơi đây".

Supreme Sha Tin là tân binh vừa giành quyền thăng hạng lên chơi tại giải Ngoại hạng Hong Kong (Trung Quốc) mùa trước. Hiện tại, đội bóng này tạm xếp vị trí thứ 8 trong tổng số 11 đội bóng tham tranh tài tại giải đấu.

Đại diện câu lạc bộ cho biết Silva sẽ sớm có mặt tại Hong Kong (Trung Quốc) để ổn định cuộc sống. Anh sẽ ngay lập tức tham gia tập luyện cùng các đồng đội mới nhằm tích lũy thể lực, lấy lại phong độ đỉnh cao trước khi có trận đấu ra mắt chính thức trên sân cỏ châu Á.

Silva chuyển đến Man City năm 2010 và cống hiến tại đây suốt 10 mùa giải. Anh cùng nửa xanh thành Manchester chinh phục 11 danh hiệu lớn nhỏ. Đáng chú ý, bảng thành tích hiển hách của anh cùng Man City hiện bị đặt dấu hỏi lớn sau khi câu lạc bộ Premier League bị cáo buộc vi phạm 114 quy định tài chính vào tuần trước.