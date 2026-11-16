Modric bền bỉ ở tuổi 41

Modric thi đấu trọn vẹn 90 phút.

Trên sân Opus Arena rạng sáng 16/11, Croatia bước vào cuộc tiếp đón CH Czech trong áp lực lớn sau chuỗi 4 thất bại liên tiếp. Thành tích tệ như vậy chưa từng xuất hiện trong lịch sử đội tuyển. Vì vậy, chiến thắng ở lượt trận cuối bảng A3 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với thầy trò HLV Slaven Bilic.

Ở tuổi 41, Modric vẫn được tin tưởng đá chính và hoàn thành trọn vẹn 90 phút. Tiền vệ đang khoác áo AC Milan tiếp tục thể hiện sự bền bỉ, kinh nghiệm và vai trò thủ lĩnh trong lối chơi của đội tuyển.

Trận đấu cũng đánh dấu cột mốc đáng nhớ của Modric. Anh có lần thứ 208 khoác áo tuyển Croatia, cân bằng thành tích ra sân quốc tế của Lionel Messi. Hiện tại, Cristiano Ronaldo vẫn là cầu thủ có số lần thi đấu cho đội tuyển quốc gia nhiều nhất với 234 trận.

Croatia khởi đầu như mơ khi mở tỷ số ngay phút thứ hai. Mateo Kovacic đột phá ở trung lộ trước khi phối hợp với Dion Drena Beljo. Tiền đạo này xử lý khéo léo rồi chuyền bóng cho Ivan Perisic dứt điểm chính xác từ ngoài vùng cấm.

Modric vẫn khiến người hâm mộ nể phục.

Đội chủ nhà tiếp tục tạo ra sức ép và có cơ hội nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ. Sau quả phạt góc của Modric, Luka Vuskovic đánh đầu chuyền bóng thuận lợi cho Beljo ở cự ly chỉ khoảng 4-5 m. Tuy nhiên, tiền đạo Croatia lại dứt điểm thiếu chính xác, bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.

Sang hiệp hai, Croatia vẫn là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Phút 61, Kovacic phối hợp bật tường với Petar Sucic trước khi tung cú sút từ cự ly khoảng 10 m, nhưng thủ môn Antonin Kinsky kịp thời cản phá.

Khi chiến thắng tưởng như nằm trong tay Croatia, CH Czech bất ngờ gỡ hòa ở phút 84. Adam Hlozek tung cú sút từ sát vùng cấm, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Dominik Livakovic.

Dù vậy, đội chủ nhà không mất nhiều thời gian để đáp trả. Chỉ vài phút sau, Lovro Maje xoay người dứt điểm trong vùng cấm, đưa bóng vào góc thấp khung thành, ấn định chiến thắng 2-1. Kết quả này giúp Croatia chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp, giành vị trí thứ ba bảng A3 và có suất đá play-off tranh vé trụ lại League A. Các trận lượt đi và về dự kiến diễn ra vào tháng 3/2027.