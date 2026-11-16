Grealish gây chú ý

Grealish nỗ lực lấy lại phong độ.

Tiền vệ 31 tuổi đăng tải hình ảnh tập luyện không mặc áo, khoe thân hình săn chắc trong buổi tập cá nhân cùng chuyên gia vật lý trị liệu Chris Bowman. Ngôi sao người Anh miệt mài thực hiện các bài chạy luồn cọc, phối hợp chuyền bóng và dứt điểm, cho thấy quyết tâm sớm trở lại đội hình Everton.

Trước đó, Grealish bị HLV David Moyes gạch tên sau khi anh dành hai đêm liên tiếp uống rượu tại một quán karaoke và quán rượu. Vụ việc khiến cựu tuyển thủ Anh phải nhận án kỷ luật nội bộ, đồng thời bỏ lỡ hàng loạt trận đấu quan trọng của đội bóng vùng Merseyside.

Grealish sau đó công khai xin lỗi người hâm mộ và ban lãnh đạo Everton. Trên mạng xã hội, tiền vệ này chia sẻ niềm vui khi được trở lại tập luyện cùng các đồng đội sau vài ngày làm việc tích cực.

Những hình ảnh mới nhất cho thấy cầu thủ thuộc biên chế Man City không chỉ dừng lại ở lời xin lỗi mà đang thật sự nỗ lực cải thiện thể trạng. Thân hình săn chắc của Grealish cũng thu hút sự chú ý, trong bối cảnh anh cần chứng minh bản thân xứng đáng được trao cơ hội trở lại.

Lần gần nhất Grealish ra sân cho Everton là thất bại 0-2 trước Chelsea hôm 17/10. Kể từ đó, anh vắng mặt ở các trận đấu liên tiếp gặp Newcastle tại Premier League và Carabao Cup, cũng như cuộc đối đầu Arsenal và Coventry.

Everton sẽ làm khách trên sân Brentford vào ngày 24/11. Đây là cơ hội để Grealish hy vọng xuất hiện trở lại trong kế hoạch sử dụng nhân sự của HLV Moyes, nếu đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn và kỷ luật.