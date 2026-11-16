Tuyển Anh xuất sắc hạ gục Tây Ban Nha

Đội hình ra sân tuyển Anh

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng

Phút cuối cùng hiệp một, Cubarsi phạm lỗi với Kane trong vòng cấm và trọng tài cho Anh hưởng phạt đền

Trên chấm 11m, Harry Kane dễ dàng mở tỷ số

45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Tam sư

Qua giờ giải lao, Konsa đánh đầu dũng mãnh nhân đôi cách biệt

Phút 57, Ben White xâm nhập vòng cấm dứt điểm qua chân thủ môn Simon ghi bàn thứ 3 cho tuyển Anh

Phút 65, Anderson phạm lỗi với Yamal trong vòng cấm. Trọng tài rút thẻ đỏ đuổi tiền vệ của Man City ra sân và cho đội chủ nhà hưởng penalty

Ở khoảng cách 11m, Oyarzabal rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3

Chơi hơn người, Nico Williams ghi bàn thứ hai cho Tây Ban Nha

Tuy nhiên, Bellingham cùng các đồng đội vẫn bảo toàn được thành quả

Chiến thắng ấn tượng của tuyển Anh tại Nations League

Nguồn ảnh: 433, Uefa, FA