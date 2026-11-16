Tối hậu thư của Fernandes

Fernandes chưa quyết định đi hay ở.

Theo truyền thông Anh, Fernandes quyết định tạm hoãn việc gia hạn hợp đồng với MU cho đến khi chứng kiến hướng đi của dự án thể thao mới dưới thời Pochettino. Thủ quân 32 tuổi muốn biết liệu chiến lược gia người Argentina có đủ khả năng đưa đội bóng trở lại cuộc đua danh hiệu hay không.

Hợp đồng hiện tại của Fernandes sẽ hết hạn vào cuối mùa giải, nhưng MU có điều khoản gia hạn thêm một năm. Đáng chú ý, tiền vệ người Bồ Đào Nha từ chối hai đề nghị gia hạn từ ban lãnh đạo. Đội chủ sân Old Trafford không muốn mất người đội trưởng theo dạng chuyển nhượng tự do, nên đang nỗ lực tìm tiếng nói chung.

Dù vậy, Fernandes không chỉ quan tâm đến mối quan hệ với HLV mới. Điều anh muốn thấy là một kế hoạch tái thiết đủ sức thuyết phục, đặc biệt trên thị trường chuyển nhượng. Sau một mùa giải đầy biến động, MU còn nhiều vị trí cần được nâng cấp nếu muốn cạnh tranh những danh hiệu lớn.

Đội bóng bổ sung Carlos Baleba, Youri Tielemans và Andrey Santos cho tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Tuy nhiên, các vị trí hậu vệ biên và tiền đạo chưa được giải quyết triệt để. Sự thiếu ổn định ở một số khu vực thuộc hàng phòng ngự cũng là vấn đề khiến Fernandes lo ngại.

Pochettino được kỳ vọng sẽ thực hiện cuộc cải tổ sâu rộng, bao gồm cả việc đưa về những gương mặt mới lẫn thanh lọc đội hình hiện tại. Theo kế hoạch, quá trình tái thiết sẽ bắt đầu từ kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027, sau khi Pochettino chính thức tiếp quản MU vào tuần tới, khép lại nhiệm kỳ dẫn dắt đội tuyển Mỹ.