Tân binh giúp tuyển Pháp vào tứ kết UEFA Nations League

Phút 80, tài năng trẻ Kroupi đón đường chuyền của tiền vệ Rayan Cherki rồi dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Đây là bàn thắng đầu tiên của chân sút 20 tuổi, ngay trong lần thứ 2 khoác áo tuyển Pháp.

Đáng chú ý, Kroupi chỉ vừa được HLV Zinedine Zidane triệu tập bổ sung hôm 10/11, thay tiền đạo Marcus Thuram phải rút lui vì chấn thương. Cầu thủ thuộc biên chế Bournemouth trước đó mới ra mắt tuyển Pháp ở trận thua Ý 1-3 hôm 12/11, khi được tung vào sân từ phút 77.

Từ một phương án thay thế bất đắc dĩ, Kroupi nhanh chóng ghi dấu ấn trong trận đấu quan trọng của đội tuyển. Thất bại trước Ý khiến Pháp mất ngôi đầu bảng A1 và buộc phải đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ nếu muốn tự quyết tấm vé vào tứ kết.

Cầu thủ Pháp ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt cuối bảng A1 UEFA Nations League hôm 16/11 (giờ Hà Nội). Ảnh: AFP.

Trên sân Atlantique tại Bordeaux, thầy trò HLV Zidane chiếm ưu thế nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ đội khách. Kylian Mbappe cùng các đồng đội liên tục bỏ lỡ cơ hội, trong đó không ít lần bị thủ môn Berke Ozer từ chối.

Phải đến phút 49, tuyển Pháp mới khai thông thế bế tắc nhờ pha phản lưới nhà của trung vệ Emirhan Topcu. Bàn thắng của Kroupi sau đó giúp đội chủ nhà tạo cách biệt an toàn, trước khi trung vệ Abdulkerim Bardakci đánh đầu rút ngắn tỷ số cho Thổ Nhĩ Kỳ ở phút 90.

Chiến thắng 2-1 giúp tuyển Pháp lấy lại ngôi đầu bảng A1 với 13 điểm sau 6 trận, hơn Bỉ 1 điểm. Trong khi đó, tuyển Ý tụt xuống thứ 3 với 10 điểm dù từng dẫn đầu trước lượt đấu cuối, còn Thổ Nhĩ Kỳ đứng cuối bảng khi không giành được điểm nào.

Thầy trò HLV Zidane cùng tuyển Bỉ giành 2 suất vào tứ kết, Ý phải dừng bước trong đau đớn.

Theo lịch, lễ bốc thăm vòng đấu này diễn ra lúc 18h ngày 20/11 (giờ Hà Nội), trước khi các trận tứ kết lượt đi và lượt về được tổ chức vào tháng 3/2027.