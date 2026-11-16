Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 16/11: Đức gặp Hà Lan, Thụy Sĩ đấu Scotland

Rạng sáng 16/11, UEFA Nations League 2026/27 chứng kiến những kết quả đáng chú ý khi tuyển Anh đánh bại Tây Ban Nha ngay trên sân khách, Bỉ thắng đậm Italy, còn Pháp giành ngôi đầu bảng A1.

Tâm điểm tối nay và rạng sáng 17/11 chuyển sang trận đại chiến Đức - Hà Lan, cùng cuộc đối đầu giữa Thụy Sĩ và Scotland. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam hoàn tất công tác chuẩn bị cho trận gặp Kyrgyzstan tại Casper Cup 2026.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 16/11: Anh thắng Tây Ban Nha, Italy thua đậm

Đội tuyển Anh tạo dấu ấn lớn khi đánh bại Tây Ban Nha 3-2 trên sân Metropolitano ở lượt cuối bảng A3 UEFA Nations League.

Harry Kane mở tỷ số trên chấm phạt đền trong hiệp một, trước khi Ezri Konsa và Ben White ghi thêm hai bàn cho đội khách. Tây Ban Nha nỗ lực vùng lên với các pha lập công của Mikel Oyarzabal và Nico Williams nhưng không thể tránh khỏi thất bại.

Chiến thắng giúp tuyển Anh chấm dứt chuỗi 43 trận bất bại của Tây Ban Nha, đồng thời giành ngôi đầu bảng A3 nhờ hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng bại. Cả hai đội đều có vé vào tứ kết.

Ở bảng A1, Bỉ đánh bại Italy với tỷ số 4-1 trong trận đấu mà hàng công đội chủ nhà thi đấu hiệu quả. Dù Francesco Pio Esposito ghi bàn mở tỷ số cho Italy, đội bóng áo thiên thanh không thể bảo vệ lợi thế và liên tiếp để thủng lưới.

Thất bại khiến Italy chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành vé vào tứ kết. Trong khi đó, Bỉ giành quyền đi tiếp với vị trí nhì bảng.

Pháp cũng hoàn thành mục tiêu khi thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-1, qua đó đứng đầu bảng A1 với 13 điểm. Croatia vượt qua CH Czech 2-1 tại bảng A3.

Bảng kết quả UEFA Nations League ngày 15/11 và rạng sáng 16/11/2026:

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 16/11: Đức gặp Hà Lan lúc 2h45

Tâm điểm loạt trận UEFA Nations League đêm 16/11 và rạng sáng 17/11 là cuộc đối đầu giữa Đức và Hà Lan lúc 2h45 theo giờ Việt Nam.

Đội tuyển Đức có lợi thế sân nhà và đang lấy lại sự tự tin sau chiến thắng 3-1 trước Serbia. Tuy nhiên, Hà Lan là đối thủ giàu chất lượng, sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến ở cả hai tuyến.

Hai đội từng hòa nhau 1-1 ở lượt đi. Vì vậy, cuộc tái đấu được dự báo diễn ra quyết liệt, với khả năng kiểm soát tuyến giữa và tận dụng cơ hội là những yếu tố quan trọng.

Cùng giờ, Thụy Sĩ tiếp đón Scotland tại bảng B1. Đội chủ nhà đang có phong độ tốt và từng thắng Scotland 3-0 ở lượt đi. Dù vậy, Scotland vẫn có cơ hội tạo ra khó khăn nếu duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự.

Ngoài ra, Hy Lạp gặp Serbia, Bắc Macedonia đối đầu Slovenia cũng là những trận đấu đáng chú ý.

Lịch thi đấu UEFA Nations League ngày 16/11 và rạng sáng 17/11/2026 (giờ Việt Nam):

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam: Chờ trận gặp Kyrgyzstan ngày 17/11

Ngày 16/11, đội tuyển Việt Nam và các giải chuyên nghiệp trong nước không có trận đấu đáng chú ý theo lịch đã công bố.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik đang chuẩn bị cho trận gặp Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17/11 trên sân Thiên Trường, thuộc Casper Cup 2026.

Sau chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân, tuyển Việt Nam hướng tới một kết quả tích cực trước Kyrgyzstan. Đây là cơ hội để ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng và hoàn thiện lối chơi.

Trong khi đó, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Tajikistan lúc 14h30 ngày 17/11 ở lượt trận cuối Panda Cup 2026 tại Trung Quốc. Sau hai thất bại trước Trung Quốc và Hàn Quốc, các cầu thủ trẻ cần cải thiện khả năng phòng ngự và tận dụng cơ hội để tìm kiếm kết quả tốt hơn.

Nhìn chung, bóng đá ngày 16/11 nổi bật với chiến thắng của tuyển Anh trước Tây Ban Nha và thất bại nặng nề của Italy. Trong đêm nay, Đức - Hà Lan là trận đấu được chờ đợi nhất, trước khi người hâm mộ Việt Nam hướng sự chú ý về đội tuyển quốc gia và U19 Việt Nam vào ngày 17/11.