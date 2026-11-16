Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Hà Nội đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương

Trong ngày 15-11, đoàn thể thao Hà Nội giành thêm 1 HCV khi ở nội dung đồng đội nam 5 nam môn bowling, đội Hà Nội đã giành chiến thắng 2015-1998 trước Đà Nẵng trong trận chung kết. Các VĐV góp công vào tấm HCV nội dung đồng đội 5 nam của đội Hà Nội gồm: Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Lê Minh Trí, Phạm Thái Bình, Trần Hoàng Khôi, Vũ Minh Hiếu.

Thi đấu môn bowling ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Như Huy.

Đây là tấm HCV thứ hai của đội bowling Hà Nội ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Trước đó, trong ngày thi đấu 14-11, đội bowling Hà Nội đã giành HCV ở nội dung đồng đội 6 nam (Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Lê Minh Trí, Phạm Thái Bình, Trần Hoàng Khôi, Vũ Huy Tiến, Vũ Minh Hiếu).

Với đà phong độ hiện nay, dự báo đội bowling Hà Nội có thể giành thêm HCV trong 5 ngày thi đấu còn lại của môn này tại Đại hội. Mon bowling của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 có sự tham gia của 144 vận động viên đến từ 9 tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước với 12 nội dung thi đấu.

Cũng trong ngày 15-11, đội vovinam Hà Nội không giành thêm HCV nào. Trước đó, ngày 14-11, đội đã giành 1 HCV bởi võ sĩ Nguyễn Tiến Sơn (hạng 65-70kg nam).

Đến lúc này, đã kết thúc 4 môn thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 gồm bóng bàn, karate, muay, kickboxing. Trong đó, thể thao Hà Nội đã xếp Nhất toàn đoàn ở ba môn là karate, muay, kickboxing. Gần nhất ở môn kickboxing, đoàn Hà Nội giành 6 HCV, 4 Huy chương bạc (HCB), 1 Huy chương đồng (HCĐ), qua đó xếp thứ Nhất toàn đoàn.

Lãnh đạo Đoàn thể thao Hà Nội và đội kickboxing Hà Nội mừng ngôi Nhất toàn đoàn của đội. Ảnh: Dương Ngọc.

Với thành tích của các đội bóng bàn, karate, muay, kickboxing, bowling, vovina, Hà Nội vẫn tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương toàn Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với 21 HCV, 10 HCB và 12 HCĐ. Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tạm xếp thứ Nhì với 14 HCV, 10 HCB, 19 HCĐ; đoàn Quân đội tạm xếp thứ ba với 11 HCV, 5 HCB, 21 HCĐ.

Tuy nhiên, thứ hạng của hai vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn có thể thay đổi khi các môn vovinam, bowling, đua thuyền, khiêu vũ thể thao – đang diễn ra, sẽ hoàn tất nội dung thi đấu.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra đến 12-12, với 48 môn và 973 nội dung tranh huy chương.

Bảng tổng sắp huy chương Đại hội đến tối 15/11. Ảnh: Ban tổ chức.