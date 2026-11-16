U17 Việt Nam chốt danh sách dự World Cup 2026

U17 Việt Nam sẵn sàng cho vòng chung kết World Cup 2026.

FIFA mới đây đã công bố danh sách đăng ký của U17 Việt Nam tham dự FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar. Sau quá trình rà soát và chuẩn bị cuối cùng, HLV Roland đã chốt danh sách 21 cầu thủ chính thức, đồng nghĩa với việc 4 cái tên phải nói lời chia tay đội tuyển.

Theo quy định của Ban tổ chức, mỗi đội tuyển chỉ được đăng ký tối đa 21 cầu thủ, dù U17 Việt Nam ban đầu mang sang Qatar 25 gương mặt. Sau trận hòa 1-1 trước U17 Panama chiều 14/11, Ban huấn luyện đã đưa ra quyết định cuối cùng về lực lượng tham dự giải.

Bốn cầu thủ không có tên trong danh sách chính thức gồm thủ môn Nguyễn Việt Dũng, hậu vệ Phạm Minh Cương, Lê Nguyễn Khánh và tiền đạo Tạ Đình Phong.

Như vậy, lực lượng U17 Việt Nam dự World Cup 2026 gồm 3 thủ môn, 6 hậu vệ, 6 tiền vệ và 6 tiền đạo. Trong đó, những gương mặt đáng chú ý có thể kể đến Nguyễn Lực, Anh Hào, Đại Nhân, Ngọc Sơn và Sỹ Bách. Đây được kỳ vọng sẽ là những nhân tố quan trọng trong hành trình chinh phục sân chơi thế giới của thầy trò HLV Roland.

Trước khi bước vào giải đấu, U17 Việt Nam đã hoàn tất chuyến tập huấn cuối cùng với hai trận giao hữu tại Qatar. Đội giành chiến thắng 2-0 trước U17 Fiji và hòa 1-1 với U17 Panama. Trước đó, các cầu thủ đã trải qua gần hai tháng chuẩn bị, bao gồm nhiều đợt tập luyện và thi đấu cọ xát tại Hà Nội cũng như Hàn Quốc.

Theo lịch thi đấu, FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12. U17 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U17 Bỉ vào ngày 20/11. Tiếp đó, đội lần lượt đối đầu U17 New Zealand (23/11) và U17 Mali (26/11).

Với quá trình chuẩn bị kéo dài cùng những trận đấu giao hữu bổ ích, U17 Việt Nam đang hướng đến giải đấu với quyết tâm cao nhất. Ba trận đấu tại vòng bảng sẽ là thử thách lớn, đồng thời cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam khẳng định năng lực trên đấu trường quốc tế.

Danh sách U17 Việt Nam dự World Cup 2026.