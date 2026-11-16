Tuyển Anh đánh bại Tây Ban Nha, chấm dứt chuỗi 43 trận bất bại

Tuyển Anh đã tạo nên một trong những chiến thắng đáng nhớ dưới thời HLV Thomas Tuchel khi đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 3-2 ngay trên sân Riyadh Air Metropolitano. Đáng chú ý, chiến thắng này không chỉ giúp Tam sư khẳng định sức mạnh trước nhà vô địch thế giới, mà còn chấm dứt chuỗi 43 trận bất bại của đối thủ trên mọi đấu trường.

Trước cuộc đối đầu này, Tây Ban Nha trải qua quãng thời gian gần như hoàn hảo dưới sự dẫn dắt của HLV Luis de la Fuente. Lần gần nhất La Roja nhận thất bại là trước Colombia vào tháng 3/2024. Kể từ đó, đội bóng xứ bò tót duy trì phong độ ấn tượng, giành chức vô địch EURO 2024 và World Cup 2026. Vì vậy, chuyến làm khách tại Madrid được xem là thử thách lớn đối với tuyển Anh.

Tuyển Anh tạo nên chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Tây Ban Nha tại Madrid, qua đó chấm dứt chuỗi 43 trận bất bại của nhà vô địch thế giới. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, thầy trò Thomas Tuchel đã nhập cuộc đầy bản lĩnh. Phút 45, Harry Kane mở tỷ số trên chấm phạt đền sau tình huống bị Pau Cubarsí phạm lỗi trong vòng cấm. Bàn thắng giúp tuyển Anh giải tỏa áp lực và tạo lợi thế quan trọng trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, đội khách tiếp tục khiến Tây Ban Nha choáng váng. Phút 53, Ezri Konsa đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 sau quả phạt góc của Declan Rice. Chỉ 4 phút sau, Ben White tiếp tục trừng phạt hàng phòng ngự chủ nhà bằng cú dứt điểm quyết đoán, đưa Anh dẫn trước 3-0.

Tưởng như trận đấu đã an bài, nhưng chiếc thẻ đỏ của Elliot Anderson ở phút 63 đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Tiền vệ tuyển Anh bị truất quyền thi đấu sau tình huống phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm. Mikel Oyarzabal thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 65, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3.

Tây Ban Nha lập tức gia tăng sức ép và có bàn thắng thứ hai ở phút 75 nhờ công Nico Williams. Trong khoảng thời gian còn lại, đội chủ nhà liên tục dồn ép, nhưng hàng phòng ngự Anh cùng thủ môn James Trafford đã đứng vững. Tam sư bảo toàn chiến thắng 3-2 trong thế thiếu người.

Theo thống kê, Tây Ban Nha kiểm soát bóng 58%, tung ra 22 cú sút và có 8 lần đưa bóng trúng đích. Trong khi đó, tuyển Anh kiểm soát bóng 42%, thực hiện 9 cú sút nhưng có 6 lần trúng mục tiêu. Sự khác biệt nằm ở khả năng tận dụng cơ hội và bản lĩnh phòng ngự của đội khách trong thời điểm chịu sức ép lớn.

Với kết quả này, Anh và Tây Ban Nha cùng kết thúc vòng bảng với 15 điểm tại bảng A3, giành vé vào tứ kết UEFA Nations League. Tuy nhiên, thầy trò Thomas Tuchel xếp đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn đối thủ.