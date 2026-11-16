Áp lực bủa vây HLV Park Hang Seo sau cuộc chia tay ở Thái Lan

Hơn ba năm sau, nhà cầm quân người Hàn Quốc trở lại chính đất nước này để tiếp tục sự nghiệp huấn luyện, lần này trên cương vị HLV trưởng Kanchanaburi Power FC. Tuy nhiên, cuộc tái xuất chưa diễn ra như kỳ vọng khi ông liên tục đối diện sức ép thành tích, những tranh cãi ngoài sân cỏ và mới nhất là án cấm chỉ đạo hai trận từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

Tháng 1/2023, ông Park chia tay tuyển Việt Nam sau thất bại 0-1 trước Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2022. Đó là dấu mốc khép lại một trong những giai đoạn thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Sau khi rời đội tuyển, nhà cầm quân người Hàn Quốc từng nghĩ đến việc kết thúc sự nghiệp huấn luyện. Nhưng cuộc gặp với lãnh đạo Kanchanaburi Power FC đã khiến ông thay đổi quyết định.

Thái Lan từng là nơi HLV Park Hang Seo chọn chia tay hành trình hơn 5 năm dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Tháng 5/2026, công ty đại diện DJ Management xác nhận ông Park được bổ nhiệm làm HLV trưởng Kanchanaburi Power FC, đội bóng thi đấu tại Thai League 2. Theo Saostar, nhà cầm quân người Hàn Quốc xem bóng đá Thái Lan là một thử thách chưa hoàn thành và muốn tạo dấu ấn cho các HLV đồng hương tại môi trường vốn có sự hiện diện nổi bật của những chiến lược gia Nhật Bản.

Kanchanaburi khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng 4-2 trước PT Satun, nhưng sau đó không duy trì được sự ổn định. Đội bóng trải qua nhiều trận hòa, có thời điểm tụt xuống nhóm giữa bảng xếp hạng và sớm bị loại khỏi Cúp FA Thái Lan sau thất bại trên chấm luân lưu trước Phetchabun FC. Những kết quả ấy khiến tương lai của ông Park từng bị đặt dấu hỏi. Dù vậy, chiến thắng 6-3 trước Chainat Hornbill giúp Kanchanaburi cải thiện vị trí và trở lại cuộc đua nhóm đầu.

Sau 10 vòng đấu, Kanchanaburi đứng thứ tư với 17 điểm, gồm 4 chiến thắng, 5 trận hòa và 1 thất bại. Đây chưa phải thành tích tệ, nhưng cũng chưa thể xem là sự bứt phá tương xứng với kỳ vọng dành cho một HLV từng tạo nên dấu ấn lớn ở bóng đá Đông Nam Á. Mục tiêu đưa đội bóng trở lại Thai League 1 vẫn là thước đo quan trọng nhất đối với ông Park.

Khó khăn của nhà cầm quân người Hàn Quốc không chỉ nằm ở chuyên môn. Sau trận hòa Pattaya United 2-2 hôm 1/11, ông Park phản ứng với những cổ động viên có lời lẽ xúc phạm và mang tính phân biệt chủng tộc nhắm vào ông cùng tiền đạo John Baggio. FAT sau đó xác nhận có hành vi phân biệt chủng tộc, phạt hai cổ động viên liên quan mỗi người 20.000 baht. Tuy nhiên, ông Park cũng bị cấm chỉ đạo thêm hai trận và phạt 13.333 baht vì cách phản ứng bị đánh giá có nguy cơ làm gia tăng xung đột.

Tờ Korea JoongAng Daily cho biết FAT thừa nhận hành vi phân biệt chủng tộc của cổ động viên, nhưng cho rằng cách ứng xử của ông Park chưa phù hợp với trách nhiệm của một HLV chuyên nghiệp. Vụ việc khiến hành trình tại Thái Lan của ông thêm nhiều sóng gió.

Không khó để thấy ông Park đã không chọn dừng lại sau khi chia tay tuyển Việt Nam. Ông vẫn muốn tiếp tục làm bóng đá và trở lại chính nơi từng khép lại một chương quan trọng trong sự nghiệp. Nhưng đến thời điểm hiện tại, kết quả tại Kanchanaburi chưa đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng. Danh tiếng trong quá khứ không thể thay thế thành tích hiện tại. Muốn chứng minh quyết định trở lại là đúng đắn, ông Park cần giúp đội bóng tiến lên và hiện thực hóa mục tiêu thăng hạng.