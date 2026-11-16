Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11-12/12 với 48 môn gồm 973 nội dung thi đấu.

Đại hội có sự tham gia của 36 đoàn thể thao, quy tụ khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và hơn 2.000 trọng tài.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đăng cai chính, cùng các địa phương Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội.

Đây là dịp để đánh giá toàn diện sự phát triển của thể thao thành tích cao Việt Nam, đồng thời phát hiện, tuyển chọn những nhân tố xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển quốc gia./.