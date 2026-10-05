Mở rộng lòng từ: Kiệt quệ vì bệnh tật

Cả gia đình rơi vào hoàn cảnh vô cùng bế tắc, khi vợ ông Quang là bà Lê Thị Nhung (sinh năm 1974), bệnh nặng, hiện đang nguy kịch tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Vợ ông Quang là bà Lê Thị Nhung

Suốt hơn 10 năm qua, gia đình ông Quang lâm vào cảnh kiệt quệ vì bệnh tật. Năm 2013, bà Nhung, vợ ông Quang mắc bệnh lao xương tai quái. Đến năm 2023, tai họa tiếp tục ập xuống khi bà Nhung phải mổ hạch trung thất, bị giãn phế quản hai phía và phải cắt bỏ một thùy phổi. Chưa dừng lại ở đó, chứng tiểu đường khiến bà Nhung bị suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận định kỳ để duy trì sự sống.

Hiện tại, bệnh tình chuyển biến rất xấu, bà Nhung đang phải cấp cứu giành giật sự sống từng ngày. Trước đây, hai vợ chồng làm ruộng, hết mùa ông Quang làm phụ hồ kiếm sống. Nhưng nay, bản thân ông Quang cũng vừa mổ sỏi thận, sức khỏe suy kiệt, không còn khả năng lao động.

Ông Quang có ba người con nhưng đều nghèo khó, phải đi làm thuê xứ người nuôi con nhỏ, lực bất tòng tâm. “Nhìn vợ nằm trên giường bệnh mà bất lực vì tiền thuốc men, viện phí và chi phí lọc máu đã vượt quá khả năng của gia đình. Hết con đường lui, tôi cúi xin các mạnh thường quân mở rộng lòng từ bi, chung tay giúp đỡ, cho vợ tôi cơ hội được tiếp tục điều trị”, ông Quang nói.

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