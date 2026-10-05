Một cảnh sát bị bắt vì dùng AI tạo clip đồi trụy và phát tán

Ngày 4/10, cơ quan cảnh sát Hàn Quốc thông báo về việc bắt giữ một sĩ quan thuộc Đồn cảnh sát Dongdaemun (Seoul) vào ngày 16/9 với loạt cáo buộc nghiêm trọng.

Người này bị buộc tội tàng trữ tài liệu lạm dụng tình dục, video quay lén, đồng thời sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra và phát tán các nội dung khiêu dâm giả mạo (deepfake) trên nền tảng Telegram.

Trong quá trình điều tra, nhà chức trách đã phát hiện một khối lượng tài liệu bất hợp pháp khổng lồ lên tới 5.600 hình ảnh và video được lưu trữ trong các thiết bị của nghi phạm. Số này bao gồm khoảng 2.600 video tự làm, 1.600 tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và người vị thành niên, cùng khoảng 1.300 video quay lén.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2022 đến tháng 7 năm nay, nghi phạm đã dùng các ứng dụng AI để tạo ra hơn 400 video khiêu dâm bằng cách ghép mặt những người mà anh ta quen biết vào các nội dung nhạy cảm.

Từ tháng 8 năm ngoái đến tháng 4 năm nay, viên sĩ quan này còn bị cáo buộc bí mật quay lén phụ nữ và trực tiếp phát tán hàng chục hình ảnh giả mạo vào các phòng chat Telegram.

Ảnh: gettyimagesbank

Vụ việc bị phanh phui từ chuyên án của Sở Cảnh sát Busan nhắm vào một phòng chat Telegram nghi vấn. Tháng 12 năm ngoái, sau khi được tòa án phê chuẩn, một điều tra viên đã ẩn danh thâm nhập vào nhóm này để theo dõi hoạt động trong suốt nhiều tháng.

Qua đó, cảnh sát xác định được một trong những kẻ phát tán nội dung phạm pháp chính là một sĩ quan cảnh sát giao thông đang tại ngũ của Đồn Dongdaemun.

Đến tháng 8, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét, thu giữ điện thoại và vật dụng cá nhân của nghi phạm. Dù lệnh khám xét ban đầu chỉ dựa trên cáo buộc phát tán ba hình ảnh giả mạo, kết quả phân tích pháp y sau đó đã vạch trần kho tài liệu phạm pháp lớn hơn dự kiến rất nhiều.

Chi tiết gây phẫn nộ là nghi phạm mới chính thức gia nhập lực lượng cảnh sát vào tháng 4/2024. Theo cơ quan điều tra, các hành vi sản xuất và phát tán văn hóa phẩm đồi trụy vẫn được đối tượng thực hiện ngay trong thời gian đang làm nhiệm vụ.

Các nguồn tin cũng tiết lộ thêm rằng trước khi khoác áo cảnh sát, người này từng bị điều tra về một tội danh tương tự và phải nhận án treo.

Biện pháp điều tra ẩn danh được áp dụng trong chuyên án này là quy định mới được Hàn Quốc thực thi từ tháng 9/2021, sau khi sửa đổi luật bảo vệ trẻ em và vị thành niên nhằm đối phó với làn sóng tội phạm tình dục kỹ thuật số đang gây nhức nhối dư luận.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, viên cảnh sát đã thừa nhận các cáo buộc. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý để làm rõ toàn bộ hành vi và mức độ liên quan của nghi phạm đối với kho tài liệu bất hợp pháp nói trên.