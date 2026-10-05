Hà Nội: Khởi tố hơn 2.300 bị can liên quan tội phạm ma túy trong 9 tháng

Tập trung đấu tranh với tội phạm ma túy

Trả lời về kết quả đấu tranh với tội phạm ma túy trong 9 tháng đầu năm 2026, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chuyển trọng tâm từ đấu tranh với nguồn cung ma túy sang đấu tranh với các đối tượng sử dụng ma túy, với mục tiêu giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tại buổi họp báo.

Trong 9 tháng năm 2026, các chỉ tiêu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy được Bộ Công an giao cho Công an TP Hà Nội đều đạt và vượt.

Đến nay, Công an TP Hà Nội đã khởi tố hơn 2.300 bị can liên quan đến các hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng với công tác đấu tranh, Công an TP Hà Nội đang rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn; rà soát các địa bàn có nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy để có biện pháp quản lý, tổ chức cai nghiện phù hợp.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, việc triển khai các biện pháp trên hướng tới mục tiêu đến năm 2030 giảm 50% số xã, phường có ma túy trên địa bàn thành phố,

Khởi tố 364 bị can liên quan tội phạm lừa đảo

Thông tin về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, môi trường, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, trong 9 tháng năm 2026, Công an TP Hà Nội tập trung đấu tranh với các loại tội phạm như buôn lậu, kinh doanh vàng bạc trái phép, vi phạm quy định về kế toán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quang cảnh họp báo.

Công an TP Hà Nội đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, trong đó tập trung vào tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tính chất xuyên biên giới, có tổ chức.

Kết quả, trong 9 tháng năm 2026, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 33 vụ án liên quan hơn 40 công ty và khởi tố 364 bị can về các hành vi liên quan đến tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, mới đây, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục C05 - Bộ Công an tiến hành đấu tranh, triệu tập các đối tượng liên quan đến một số hành vi vi phạm.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ việc. Bước đầu, lực lượng chức năng đã triệu tập 340 đối tượng có hành vi vi phạm các quy định liên quan đến môi trường.

Đối với tội phạm buôn lậu, Công an TP Hà Nội đang triển khai một số chuyên án lớn, có tính chất điển hình.

Thời gian tới, Công an TP Hà Nội tiếp tục tập trung đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, trong đó chú trọng tội phạm về môi trường và các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, một trong những nội dung được lực lượng Công an tập trung là đấu tranh, xử lý các hành vi đưa thực phẩm không bảo đảm an toàn vào trường học, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe học sinh trên địa bàn.