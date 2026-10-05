Nam sinh lớp 10 tử vong khi đi câu cá

Ngày 5/10, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ vụ thiếu niên 15 tuổi bị đuối nước ở xã Tân An.

Người dân đến ứng cứu

Theo thông tin ban đầu, chiều 4/10, N.V.H.N, P.T.P và H.N (cùng sinh năm 2011, học lớp 10) rủ nhau đi câu cá và rắn mối.

Trong lúc câu cá, cả nhóm đến một ao nước rộng khoảng 1.000m² rồi xuống tắm.

Đang tắm, P. phát hiện cần câu dính cá nên lên bờ. N.V.H.N và H.N cũng lên theo, nhưng một người trượt chân, kéo cả hai xuống lại ao.

Phát hiện bạn gặp nạn, P. xuống cứu. Sau đó, P. và H.N lên bờ an toàn, còn N.V.H.N trượt xuống khu vực nước sâu.

P. tri hô người dân xung quanh đến ứng cứu, nhưng N.V.H.N không qua khỏi do ngạt nước.