Mở rộng kết nối ngành dệt may

Sự kiện thường niên này được kỳ vọng tiếp tục trở thành điểm kết nối của cộng đồng doanh nghiệp dệt may, trong bối cảnh ngành đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao về tự động hóa, chuyển đổi số, tối ưu chuỗi cung ứng và phát triển bền vững.

Kết nối toàn chuỗi giá trị dệt may

Nhiều năm qua, HanoiTex - HanoiFabric là nơi các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị dệt may gặp gỡ, tìm kiếm đối tác và cập nhật những công nghệ, giải pháp mới.

Nhiều năm qua, HanoiTex - HanoiFabric là nơi các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị dệt may gặp gỡ, tìm kiếm đối tác và cập nhật những công nghệ, giải pháp mới (Ảnh: ĐVCC)

Triển lãm quy tụ các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ máy móc, thiết bị sản xuất, công nghệ dệt - may đến vải, sợi, bông, nguyên phụ liệu, hóa chất, thuốc nhuộm, kiểm soát chất lượng và các giải pháp phục vụ sản xuất.

Đối với nhà sản xuất, nhà phân phối, thương hiệu, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các đơn vị tìm kiếm nguồn cung, đây là cơ hội tiếp cận trực tiếp các sản phẩm, công nghệ và đối tác mới, qua đó mở rộng mạng lưới hợp tác trong chuỗi cung ứng.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại HanoiTex - HanoiFabric 2026 là các giải pháp công nghệ đang góp phần định hình ngành dệt may trong giai đoạn mới.

Các nhóm sản phẩm được giới thiệu gồm máy móc, thiết bị và công nghệ cho ngành dệt, may; các loại vải, vải không dệt, vải lót; sợi, bông và nguyên liệu dệt; phụ liệu may mặc; hóa chất và thuốc nhuộm.

Bên cạnh đó là các giải pháp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), robot, tự động hóa, nhà máy thông minh, IoT, CAD/CAM, MES, ERP cùng các công nghệ sản xuất xanh và bền vững.

Các nhóm sản phẩm được giới thiệu gồm máy móc, thiết bị và công nghệ cho ngành dệt, may; các loại vải, vải không dệt, vải lót; sợi, bông và nguyên liệu dệt; phụ liệu may mặc; hóa chất và thuốc nhuộm (Ảnh: ĐVCC)

Triển lãm cũng giới thiệu các thiết bị kiểm tra, đo lường, phòng thí nghiệm, chứng nhận và kiểm định chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường đối với chất lượng sản phẩm và khả năng truy xuất trong chuỗi cung ứng.

Ở nhóm thành phẩm, khách tham quan có thể tiếp cận các sản phẩm thời trang, may mặc, OEM, ODM và trang phục kỹ thuật.

Việc trực tiếp trải nghiệm công nghệ, trao đổi với doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế được kỳ vọng giúp các doanh nghiệp có thêm thông tin về xu hướng sản xuất, lựa chọn công nghệ phù hợp và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Mở rộng cơ hội hợp tác, tìm kiếm thị trường

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục thay đổi, việc xây dựng mạng lưới đối tác và đa dạng hóa nguồn cung ngày càng có ý nghĩa đối với doanh nghiệp dệt may.

HanoiTex - HanoiFabric 2026 hướng tới kết nối nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà mua hàng, nhà đầu tư và các tổ chức trong ngành.

Thông qua triển lãm, doanh nghiệp có thể tìm kiếm đối tác sản xuất, kinh doanh; mở rộng hệ thống nhà cung cấp (Ảnh: ĐVCC)

Thông qua triển lãm, doanh nghiệp có thể tìm kiếm đối tác sản xuất, kinh doanh; mở rộng hệ thống nhà cung cấp; tiếp cận nguồn vải, nguyên phụ liệu; cập nhật công nghệ mới và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp giới thiệu năng lực, quảng bá thương hiệu và thiết lập những mối quan hệ hợp tác dài hạn trong chuỗi giá trị dệt may.

Ngành dệt may toàn cầu đang chuyển dịch theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm tài nguyên và giảm tác động đến môi trường. Cùng đó, chuyển đổi số, tự động hóa, sản xuất thông minh và kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh đó, HanoiTex - HanoiFabric 2026 không chỉ tập trung vào máy móc, thiết bị và nguyên liệu mà còn phản ánh những xu hướng công nghệ và giải pháp sản xuất mới.

Sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế được kỳ vọng tạo thêm không gian để chia sẻ kinh nghiệm, kết nối công nghệ, tìm kiếm đối tác và thúc đẩy hợp tác trong ngành.

Với cộng đồng dệt may Việt Nam, những hoạt động kết nối như vậy có thể góp phần hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật công nghệ, nâng cao chất lượng sản xuất và từng bước đáp ứng các yêu cầu mới của thị trường quốc tế.

HanoiTex - HanoiFabric 2026 sẽ diễn ra trong tháng 10/2026, chào đón doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà mua hàng và khách tham quan chuyên ngành trong nước và quốc tế.