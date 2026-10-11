Giá trị xuất khẩu cà phê Sơn La đạt 112 triệu USD

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: P.V

Chiều 11-10, trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị kết nối giao thương cà phê Sơn La năm 2026, nhằm thúc đẩy xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo UBND tỉnh Sơn La, năm 2026, Sơn La duy trì khoảng 44.000ha cà phê, trong đó diện tích cho thu hoạch đạt trên 25.000ha, sản lượng cà phê nhân ước đạt 50.960 tấn. Đáng chú ý, diện tích cà phê đặc sản đạt trên 1.120ha, sản lượng gần 1.000 tấn cà phê nhân chất lượng cao.

Giá trị xuất khẩu cà phê của tỉnh đạt trên 112 triệu USD, chiếm hơn 49% tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa. Sản phẩm đã tiếp cận các thị trường như Liên minh châu Âu (EU), Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc và từng bước tham gia các phân khúc có giá trị cao.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công cho biết, địa phương tập trung phát triển cà phê đặc sản, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng thương hiệu, hướng tới xây dựng vùng cà phê Arabica chất lượng cao, có bản sắc...

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú đề xuất, địa phương xây dựng hệ thống thông tin thống nhất về vùng nguyên liệu, giống cà phê, điều kiện canh tác, phương pháp chế biến, đặc điểm chất lượng và chứng nhận sản phẩm.

Hoạt động quảng bá cũng cần gắn kết thương hiệu địa phương với thương hiệu doanh nghiệp và ngành hàng, đồng thời hướng tới từng nhóm khách hàng cụ thể.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Thành Tài, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam nêu, phát triển thị trường Arabica Sơn La cần bắt đầu từ chuẩn hóa chất lượng, tổ chức nguồn cung ổn định và lựa chọn đúng người mua. Cùng với đó, chế biến sâu và tận dụng hợp lý các phần của quả cà phê sẽ mở thêm cơ hội gia tăng giá trị.