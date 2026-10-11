Lần đầu Tim Cook đi Trung Quốc với cương vị mới

Ông Tim Cook đến thăm phim trường tại Quảng Châu hôm thứ 10/10. Ảnh: ChinaDaily.

Ngày 10/10, CEO Apple Tim Cook đã xuất hiện tại Quảng Châu, đánh dấu chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông kể từ khi rời vị trí Giám đốc Điều hành công ty. Theo truyền thông Trung Quốc, chuyến đi kết hợp các hoạt động quảng bá sản phẩm với những cuộc tiếp xúc trong lĩnh vực kinh doanh và công nghệ.

Tại Quảng Châu, ông Cook đến thăm địa điểm quay một bộ phim ngắn lấy chủ đề Vịnh Xuân Quyền, môn võ thuật truyền thống của Trung Quốc. Dự án sử dụng iPhone 18 Pro để ghi hình, với sự tham gia của đạo diễn trẻ Gu Tianji và người kế thừa Vịnh Xuân Quyền Dai Zilong.

Hoạt động này tạo cơ hội để Apple giới thiệu khả năng quay phim của thiết bị thông qua một nội dung gắn với văn hóa bản địa. Thay vì chỉ tập trung vào thông số kỹ thuật, dự án cho thấy cách công ty kết hợp công nghệ hình ảnh với các câu chuyện văn hóa nhằm tiếp cận người dùng.

Trên mạng xã hội, ông Cook bày tỏ sự hào hứng khi trở lại Trung Quốc và trải nghiệm Vịnh Xuân Quyền qua ống kính iPhone 18 Pro tại Quảng Châu.

"Thật tuyệt khi được trở lại Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm võ thuật Vịnh Xuân Quyền của Quảng Châu qua ống kính iPhone 18 Pro. Cảm ơn Gu Tianji đã chia sẻ tầm nhìn của mình với tôi", sếp Apple chia sẻ trên mạng xã hội Weibo.

Ngày 11/10, ông Cook có cuộc gặp với Tỉnh trưởng Quảng Đông tại Quảng Châu. Theo truyền thông địa phương, hai bên trao đổi về tiềm năng phát triển kinh tế, chuỗi cung ứng và hệ sinh thái đổi mới của tỉnh.

Ông Cook đánh giá cao năng lực sản xuất, khả năng đổi mới và thị trường tiêu dùng tại đây, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như sản xuất thông minh, sản xuất xanh và phát triển kênh bán hàng.

Cuộc gặp cho thấy quan hệ giữa Apple và các địa phương Trung Quốc vẫn là một nội dung đáng chú ý trong hoạt động của công ty. Quảng Đông có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp và điện tử của Trung Quốc, trong khi Apple phụ thuộc vào mạng lưới đối tác sản xuất rộng lớn để phục vụ hoạt động kinh doanh toàn cầu.

Chuyến đi cũng diễn ra trong thời điểm Apple tiếp tục đầu tư vào các sáng kiến năng lượng sạch tại Trung Quốc. Việc Tim Cook tiếp tục tham gia các hoạt động đối ngoại sau khi rời vị trí CEO cho thấy vai trò của ông tại Apple chưa chấm dứt cùng nhiệm kỳ điều hành trực tiếp.

Chuyến đi là sự kết hợp của hai hướng tiếp cận: quảng bá công nghệ thông qua nội dung văn hóa và duy trì kết nối với các đối tác tại một trong những trung tâm sản xuất quan trọng của Apple.