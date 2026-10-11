Giá vàng hôm nay (chiều 11-10): Giá vàng miếng trong nước ổn định ở cả hai chiều

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Phú Quý cùng ổn định giá vàng miếng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng PNJ niêm yết ở mức 141 - 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng hôm nay (chiều 11-10): Tiếp tục đi ngang. Ảnh: 24h.com.vn

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn chiều nay cũng đứng yên ở hầu hết các thương hiệu, giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 144,3 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, 2 thương hiệu SJC, PNJ giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 140,3 - 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 141 - 144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 138,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện neo ở mức 4.195,6 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132,3 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí).

Khảo sát dự báo giá vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, giới phân tích Phố Wall vẫn nghiêng về khả năng giá vàng tăng trong tuần tới, song thị trường chưa có sự đồng thuận rõ ràng.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex dự báo giá vàng sẽ chịu áp lực trong tuần tới. Theo ông, giá vàng cần thiết lập lại mức ổn định trên 4.230 USD/ounce. Ông lưu ý khả năng lạm phát tại Mỹ tăng trở lại có thể gây sức ép lên vàng, nhất là khi kỳ vọng chính sách tiền tệ đang thay đổi.

Ở chiều ngược lại, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cho rằng vàng còn dư địa tăng giá trong những tuần tới. Theo nhận định của ông, vùng 4.300 - 4.350 USD/ounce là khu vực kỹ thuật đáng chú ý tiếp theo. Tuy nhiên, chuyên gia này cảnh báo, đà tăng có thể gặp trở ngại do những bất ổn liên quan đến nợ công tại châu Âu và khả năng đồng USD phục hồi.

Trong khi đó, ông Colin Cieszynski, Chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management giữ quan điểm trung lập. Ông cho rằng, giá vàng có thể tiếp tục dao động trong biên độ hiện tại, khi nhà đầu tư chờ thêm tín hiệu từ lợi suất trái phiếu Mỹ, đồng USD và các diễn biến địa chính trị. Theo ông, những thay đổi bất ngờ trên các thị trường này có thể khiến giá vàng biến động theo cả hai chiều.

Những nhận định trên cho thấy triển vọng vàng tuần tới đang phân hóa: Một số chuyên gia kỳ vọng giá tiếp tục phục hồi, trong khi nhóm thận trọng cho rằng thị trường cần thêm tín hiệu xác nhận. Báo cáo CPI và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ dự kiến công bố trong tuần tới sẽ là những dữ liệu quan trọng để đánh giá hướng đi tiếp theo của giá vàng.