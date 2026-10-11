Kết nối giao thương đưa Arabica Sơn La vươn tầm thế giới

Hội nghị kết nối giao thương cà phê Sơn La năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thành Công và đồng chí Vũ Bá Phú chủ trì hội nghị.

Đại diện các doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc tham dự hội nghị.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La và đồng chí Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương đồng chủ trì. Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam; đại diện các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài; các hiệp hội, tổ chức xúc tiến thương mại; đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới nhiều điểm cầu quốc tế.

Hội nghị kết nối giao thương cà phê Sơn La năm 2026.

Sơn La là vùng trồng cà phê Arabica lớn nhất miền Bắc với diện tích khoảng 44.000 ha, sản lượng cà phê nhân năm 2026 ước đạt 50.960 tấn. Toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 1.120 ha cà phê đặc sản, 2 vùng ứng dụng công nghệ cao, 6 chuỗi liên kết sản xuất bền vững và 9 sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Thương hiệu mang Chỉ dẫn địa lý "Cà phê Sơn La" đã chinh phục thành công nhiều thị trường khắt khe như EU, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc...

Đứng trước xu hướng tiêu dùng xanh và hàng rào kỹ thuật ngày càng nghiêm ngặt, Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Kết luận số 607-KL/TU ngày 22/4/2026, đặt ra lộ trình bứt phá: Đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu cà phê 186 triệu USD, nâng tỷ lệ diện tích có chứng nhận bền vững và mã số vùng trồng lên trên 80%.

Phát triển cà phê giai đoạn tới tỉnh Sơn La không chạy theo quy mô đơn thuần mà tập trung nâng cao chất lượng, phát triển cà phê đặc sản, đẩy mạnh chế biến sâu và định vị thương hiệu. Quyết tâm chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy sản xuất theo khả năng sẵn có sang sản xuất theo tín hiệu và nhu cầu thị trường; từ chủ yếu cung cấp nguyên liệu thô sang nâng cao giá trị gia tăng; từ quan hệ mua bán mùa vụ sang xây dựng các chuỗi liên kết bền vững, lâu dài giữa người nông dân, HTX, doanh nghiệp chế biến và các nhà xuất nhập khẩu quốc tế.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, nhấn mạnh ngành cà phê Việt Nam đang chuyển dịch từ xuất khẩu nguyên liệu sang nâng cao giá trị gia tăng và xây dựng thương hiệu. Trong đó, Sơn La sở hữu vùng nguyên liệu quy mô và lợi thế lớn với dòng cà phê Arabica chất lượng cao. Để phát triển thương hiệu bền vững, Cục Xúc tiến thương mại đề xuất tỉnh thực hiện ba chuyển dịch trọng tâm: Chuyển từ bán sản phẩm sang bán giá trị và bản sắc vùng trồng; chuyển từ quảng bá riêng lẻ sang xây dựng thương hiệu có hệ thống; chuyển từ xúc tiến theo sự kiện sang xúc tiến dựa trên dữ liệu và kết quả kinh doanh thị trường.

Bên cạnh đó, địa phương cần tập trung 5 định hướng lớn: Xây dựng kế hoạch xúc tiến theo ngành hàng, khai thác dữ liệu người mua, nâng cao chuẩn mực xuất khẩu, kết hợp truyền thông số, và gắn kết chặt chẽ chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Bộ Công Thương cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Sơn La thông qua các chương trình thương hiệu quốc gia, chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại và sáng kiến GoGlobal nhằm giúp cà phê Sơn La vươn xa trên thị trường quốc tế.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu quốc tế.

Hội nghị cũng nhận được nhiều tham luận chia sẻ kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất các giải pháp để nâng tầm giá trị hạt cà phê Arabica Sơn La trên bản đồ thế giới về: Tình hình thị trường cà phê thế giới, các xu hướng tiêu dùng cà phê; định hướng thị trường cho ngành hàng cà phê Việt Nam; tiềm năng và nhu cầu kết nối giao thương của các doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh cà phê của tỉnh Sơn La; năng lực sản xuất, chế biến, cung ứng sản phẩm và nhu cầu kết nối, hợp tác, mở rộng thị trường; tiếp cận thị trường cà phê cao cấp, đặc sản - cơ hội, thách thức và định hướng phát triển giá trị cho cà phê Arabica Sơn La.

Đại diện Hiệp hội cà phê Hàn Quốc dự hội nghị.

Hội nghị diễn ra sôi nổi với phần thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực chiến từ đại diện Trung tâm Giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại New York; các Thương vụ Việt Nam tại Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore; các Văn phòng XTTM Việt Nam tại Hàng Châu, Trùng Khánh, Hải Nam (Trung Quốc). Các điểm cầu quốc tế đã mang đến những thông tin cập nhật nhất về thị hiếu tiêu dùng, quy chuẩn nhập khẩu và tư vấn kênh tiếp cận hiệu quả cho doanh nghiệp Sơn La.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thành Công khẳng định hội nghị là bước ngoặt quan trọng nâng tầm cà phê Sơn La bằng chất lượng và tư duy phát triển bền vững. Tỉnh Sơn La cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, doanh nghiệp và đối tác quốc tế hợp tác lâu dài. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị làm tốt công tác tham mưu hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển cà phê sinh thái, cà phê đặc sản và chế biến sâu. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh chủ động đổi mới tư duy quản trị, chuẩn hóa quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế (như EUDR, canh tác xanh), coi chất lượng và tính minh bạch là "vũ khí cốt lõi" để giữ vững thị trường.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các ngành của tỉnh đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá cà phê Arabica Sơn La; chất lượng, nguồn hàng phải ổn định, chú trọng xây dựng thương hiệu, định vị giá trị và nâng cao giá trị xuất khẩu của ngành hàng này. Đối với các doanh nghiệp ký kết hợp tác đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Hội Cà phê Sơn La nắm bắt tình hình chung của doanh nghiệp và tới đây có một số doanh nghiệp đề xuất xây dựng nhà máy chế biến sâu đảm bảo hài hòa khả năng dung nạp của các nhà máy.

Nhân dịp này, tỉnh Sơn La cùng các đối tác phân phối, xuất nhập khẩu trong và ngoài nước đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ (MOU), mở ra chặng đường phát triển mới cho hạt cà phê Arabica Sơn La trên thị trường quốc tế.