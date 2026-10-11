Hà Nội làm mới sản phẩm du lịch, tăng sức hút dịp cuối năm

Khai thác lợi thế, tạo trải nghiệm mới

Trong tháng 10 và tháng 11/2026, các địa phương của Hà Nội sẽ tập trung lựa chọn sản phẩm hoặc trải nghiệm du lịch ưu tiên, xây dựng phương án khai thác cụ thể.

Trong quý IV/2026, Hà Nội tập trung khai thác tiềm năng văn hóa, lịch sử, di sản, làng nghề, nông nghiệp và sinh thái để phát triển sản phẩm du lịch mới. Cùng với đó, thành phố nâng cấp các điểm đến hiện có, tạo thêm trải nghiệm cho du khách trong và ngoài nước.

Theo ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhiệm vụ trọng tâm là rà soát tiềm năng, lợi thế và thực trạng khai thác du lịch tại các địa phương. Trên cơ sở này, các xã, phường lựa chọn điểm đến và sản phẩm phù hợp để ưu tiên đầu tư, hoàn thiện.

Thành phố chú trọng những sản phẩm có tính khác biệt, gắn với bản sắc văn hóa, lịch sử và điều kiện tự nhiên của từng địa phương, có khả năng triển khai ngay trong những tháng cuối năm.

Trong tháng 10 và tháng 11, các địa phương sẽ lựa chọn sản phẩm, trải nghiệm ưu tiên và xây dựng phương án khai thác cụ thể. Đơn vị quản lý điểm đến bổ sung hoạt động tham quan, trình diễn, tương tác và dịch vụ phù hợp với từng nhóm khách.

Các hoạt động mới hoặc được nâng cấp dự kiến khai thác thử nghiệm trong tháng 11 và tháng 12. Mục tiêu là kéo dài thời gian trải nghiệm, tăng chi tiêu của du khách và nâng hiệu quả hoạt động tại điểm đến.

Hà Nội cũng thúc đẩy kết nối du lịch với sản phẩm OCOP, làng nghề, đặc sản, ẩm thực và quà tặng địa phương. Những điểm giới thiệu, trải nghiệm và mua sắm sản phẩm đặc trưng được định hướng hình thành hoặc hoàn thiện ngay trong quý IV, tạo thêm cơ hội cho cộng đồng, hợp tác xã và hộ kinh doanh tham gia chuỗi dịch vụ du lịch.

Nâng chất lượng dịch vụ, kết nối thị trường

Cùng với phát triển sản phẩm, Hà Nội yêu cầu các địa phương khắc phục những hạn chế ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của khách, từ cảnh quan, vệ sinh môi trường đến biển chỉ dẫn, khu đón tiếp, điểm nghỉ chân, nhà vệ sinh và bãi đỗ xe.

Trong tháng 10 và tháng 11, các bất cập phải được xử lý hoặc có phương án khắc phục cụ thể. Thông tin giới thiệu, sơ đồ tham quan và nội quy cần thống nhất, dễ nhận biết. Các cơ sở dịch vụ phải niêm yết giá, bảo đảm vệ sinh, an toàn và chất lượng phục vụ.

Để đưa sản phẩm đến với thị trường, thành phố tăng cường kết nối chính quyền, đơn vị quản lý điểm đến với doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, lưu trú. Sau hoạt động khảo sát tại Sóc Sơn ngày 8/10, các chương trình tiếp theo dự kiến tổ chức tại Chuyên Mỹ ngày 16/10, Sơn Đồng ngày 22/10, Nội Bài ngày 27/10 và Tam Hưng ngày 30/10.

Các chương trình tập huấn kỹ năng đón tiếp, hướng dẫn, thuyết minh, giao tiếp và xử lý tình huống cũng được triển khai tại nhiều địa phương trong quý IV, góp phần nâng chất lượng nhân lực trực tiếp phục vụ khách.

Chuyển đổi số tiếp tục là giải pháp hỗ trợ quảng bá và cải thiện trải nghiệm. Trong tháng 11, các địa phương tập trung hoàn thiện hình ảnh, video và thông tin sản phẩm trên nền tảng số. Những di tích, điểm đến trọng điểm có điều kiện phù hợp được yêu cầu ứng dụng tối thiểu một hình thức số hóa để cung cấp thông tin, thuyết minh, chỉ dẫn hoặc hỗ trợ du khách.

Song song với thu hút khách, thành phố tăng cường bảo đảm an ninh, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; vận động giảm sử dụng nhựa dùng một lần, xây dựng điểm đến xanh, sạch, đẹp.