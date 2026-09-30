Mở không gian sáng tạo cho đội viên

Không khí buổi thực hiện bản tin của Câu lạc bộ (CLB) phát thanh Măng non, Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành (phường Đông Hà), diễn ra rất chuyên nghiệp. Thay vì những bản giấy viết tay, các thành viên CLB trở thành những “biên tập viên nhí” khi sử dụng thuần thục máy tính và kịch bản được biên tập khoa học trên hệ thống phần mềm Google Docs. Dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Lê Thị Hà Phương, Tổng phụ trách Đội, các em được tiếp cận với quy trình sáng tạo nội dung hiện đại. Từ khâu lên ý tưởng, tìm kiếm thông tin, tổng hợp tài liệu…, tất cả đều được phối hợp nhịp nhàng, trực quan thông qua các ứng dụng công nghệ.

Em Nguyễn Khánh Vân, CLB phát thanh Măng non, Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành cho biết: “Lúc đầu chưa quen, chúng em còn bỡ ngỡ khi gõ máy tính và chỉnh sửa tài liệu trực tuyến, nhưng được các thầy cô hướng dẫn nên giờ chúng em làm việc rất nhanh. Em cảm thấy mình giống như một biên tập viên thực sự”.

Ứng dụng chuyển đổi số của Câu lạc bộ phát thanh Măng non, Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành - Ảnh: A.T

Không chỉ dừng lại ở việc biên tập bản tin, các thành viên còn được trực tiếp ghi hình với việc căn chỉnh góc máy chuẩn xác, thiết bị ghi âm chuyên dụng và rèn luyện phong thái tự tin trước ống kính. Chỉ với một cú “click” chuột sau khi hoàn thiện hậu kỳ, bản tin không chỉ vang xa qua hệ thống loa của nhà trường mà còn được truyền tải trực tiếp dưới dạng podcast trên fanpage của liên đội.

“Từ ngày CLB áp dụng công nghệ và phần mềm trực tuyến vào thực hiện bản tin, em thấy các công đoạn làm phát thanh trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều. Mỗi bản tin được phát đi, các bạn học sinh trong toàn trường đều rất háo hức lắng nghe. Tin tức về các hoạt động Đội, những tấm gương học tốt hoặc câu chuyện hay tuần qua đã thực sự lan tỏa đến từng lớp học, giúp chúng em kết nối và hiểu nhau nhiều hơn”, em Nguyễn Mai Nhi, CLB phát thanh Măng non, Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành chia sẻ.

Trong những năm qua, Liên đội Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành đã ứng dụng CĐS trong công tác Đội với nhiều hình thức hoạt động. Những cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Đội, về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hay giới thiệu những cuốn sách hay không còn bó hẹp trong các bài viết tay. Các em được tham gia bằng hình thức tự dàn dựng các video clip ngắn, sản xuất podcast… góp phần phát huy tinh thần sáng tạo của các đội viên và khẳng định vị thế của thế hệ măng non Quảng Trị dưới ngôi trường mang tên Bác trong thời kỳ hội nhập.

Cô giáo Lê Thị Hà Phương, Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành cho biết: “Xác định CĐS không chỉ là xu hướng chung mà còn là giải pháp quan trọng để đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Đội, Liên đội Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành đã từng bước đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào các phong trào thiếu nhi.

Hoạt động này không những giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong làm việc nhóm mà còn dần hình thành tư duy số và kỹ năng công nghệ ngay từ lứa tuổi tiểu học, tạo sân chơi bổ ích, hiện đại và thu hút đông đảo các em thiếu nhi tham gia”.

Liên đội Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành tổ chức tập huấn kỹ năng làm việc với trẻ em cho học sinh - Ảnh: A.T

Không dừng lại ở những hoạt động truyền thống, các liên đội trường học hiện nay đang tích cực đẩy mạnh CĐS, đưa công nghệ thông tin trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong phong trào thiếu nhi và quản lý đội viên.

Tại Trường tiểu học số 2 Hiếu Giang (xã Hiếu Giang), CĐS trong công tác Đội gắn liền với việc sử dụng phần mềm quản lý đội viên, ứng dụng “Làm việc tốt”, sổ tay đội viên điện tử… Thông qua các nền tảng số, việc theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện của từng học sinh trở nên khoa học hơn. Đội viên nhà trường rất hứng thú khi những việc làm tốt hàng ngày, từ góc học tập gọn gàng, hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất… đều được ghi nhận trực tiếp trên ứng dụng. Điều này không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi, tích cực trong toàn trường mà còn giúp giáo viên Tổng phụ trách Đội và phụ huynh dễ dàng đồng hành, động viên các em kịp thời.

“Em cảm thấy rất vui và tự hào mỗi khi thấy những “bông hoa việc tốt” của mình tích lũy nhiều hơn trên hệ thống. CĐS làm cho các hoạt động Đội trở nên rất sinh động, giúp em và các bạn luôn háo hức thi đua rèn luyện mỗi ngày”, em Phan Ngọc Hân , Trường tiểu học số 2 Hiếu Giang chia sẻ.

Cô giáo Phan Thị Thu Lài, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Hiếu Giang cho rằng: “CĐS không còn là khái niệm lý thuyết, mà trở thành những trải nghiệm rất gần gũi. Khi mỗi việc làm tốt, mỗi nỗ lực nhỏ hàng ngày được ghi nhận trực quan trên hệ thống số, các em cảm thấy rất hào hứng, tự giác thi đua và rèn luyện. Việc tiếp cận công nghệ từ sớm một cách đúng hướng cũng giúp các em hình thành tư duy hiện đại, kỹ năng sử dụng internet an toàn, hiệu quả”.

Việc chủ động đưa công nghệ vào sinh hoạt Đội giúp học sinh không chỉ xem máy tính, internet là công cụ giải trí mà thực sự biến chúng thành công cụ học tập và sáng tạo. Các em được rèn luyện tác phong làm việc khoa học, tư duy phản biện, kỹ năng an toàn trên không gian mạng-những nền tảng cốt lõi của một công dân số.

Với tinh thần “Sáng tạo hơn mỗi ngày”, CĐS không phải là thay thế những giá trị truyền thống, mà làm mới các nội dung hoạt động Đội một cách sáng tạo hơn, giúp các bài học về đạo đức, lối sống và kỹ năng ứng xử văn minh trên môi trường không gian mạng lan tỏa rộng hơn đến từng đội viên.

Anh Nguyễn Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết thêm: “CĐS trong công tác Đội không chỉ giúp đổi mới phương thức hoạt động Đội theo hướng sinh động, hiệu quả hơn, mà quan trọng nhất là tạo môi trường trải nghiệm thực tế để thiếu nhi Quảng Trị sớm tiếp cận, hình thành tư duy số, kỹ năng an toàn mạng và tác phong làm việc hiện đại của những công dân số tương lai.

Trong thời gian tới, Hội đồng Đội tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá và khuyến khích nhân rộng những mô hình CĐS hiệu quả này đến các liên đội trên toàn tỉnh. Qua đó, giúp các em học sinh sớm hình thành tư duy số, kỹ năng làm việc nhóm hiện đại, biến công nghệ thành công cụ đắc lực để rèn luyện, học tập và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong học đường”.