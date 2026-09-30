Trường Trung cấp Phật học TP.HCM chiêu sinh khóa XVIII (2027-2030)

Theo thông báo gởi đến Báo Giác Ngộ hôm nay, 30-9-2026, đối tượng tuyển sinh là Tăng Ni trong và ngoài TP.HCM, từ 18 đến 40 tuổi, có trình độ văn hóa tốt nghiệp THCS (lớp 9), sức khỏe tốt, đã thọ giới Sa-di và có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM hoặc tạm trú dài hạn hợp pháp.

Hồ sơ tuyển sinh gồm: Đơn xin nhập học và sơ yếu lý lịch theo mẫu; giấy giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố đối với Tăng Ni ngoài TP.HCM; bản sao Chứng điệp thọ giới cao nhất hoặc đơn xin phát nguyện xuất gia có Giáo hội chứng thực; bản sao văn bằng tốt nghiệp THCS hoặc tương đương và CCCD có chứng thực.

Tăng Ni đăng ký cần nộp 4 ảnh 3x4, nền xanh; Tăng áo nâu, Ni áo nhật bình lam, Khất sĩ và Nam tông y phục theo hệ phái; sau mỗi ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh. Khi nộp hồ sơ, Tăng Ni sinh mang theo giấy tờ gốc để đối chứng khi cần thiết.

Nhà trường phát và nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15-1-2027, trong giờ hành chánh từ thứ Hai đến thứ Bảy, tại Văn phòng Trường Trung cấp Phật học TP.HCM - số 1 đường số 8, phường Phước Long, TP.HCM. Điện thoại liên hệ: 0918 913 183.

Theo kế hoạch, khóa XVIII Trung cấp Phật học TP.HCM dự kiến khai giảng vào thượng tuần tháng Giêng năm Đinh Mùi (2027).