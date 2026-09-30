Thêm cơ hội đọc sách, trải nghiệm và khám phá nghề nghiệp cho học sinh THPT Kim Xuyên

Công trình được xây dựng trong khuôn khổ dự án “Nâng cao kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh Trường THPT Kim Xuyên, tỉnh Tuyên Quang”, với mục tiêu cải thiện môi trường học tập và tạo thêm cơ hội để học sinh phát triển kỹ năng, tìm hiểu nghề nghiệp và khám phá năng lực bản thân.

Các đại biểu cắt băng khánh thành thư viện. Ảnh: Nguyễn Hiên

Trường THPT Kim Xuyên hiện có hơn 1.500 học sinh, trong đó gần 30% là học sinh dân tộc thiểu số. Trước khi dự án được triển khai, thư viện nhà trường có diện tích khoảng 60 m² với khoảng 3.000 đầu sách, chủ yếu là sách giáo khoa và tài liệu tham khảo. Trong năm học 2024-2025, thư viện ghi nhận 2.625 lượt học sinh và giáo viên sử dụng.

Từ thực tế đó, dự án được triển khai trong năm 2026 với tổng ngân sách 108.000 USD, hướng tới 1.500 người hưởng lợi trực tiếp, gồm học sinh và giáo viên nhà trường.

Thay vì chỉ bổ sung cơ sở vật chất và sách, GNI và Quỹ Chia sẻ ước mơ KSFC hướng tới xây dựng một không gian để học sinh đọc, trải nghiệm và học cách kết nối kiến thức với cuộc sống. Thư viện được trang bị sách, nội thất, thiết bị và các khu vực phục vụ hoạt động đọc sách, phát triển kỹ năng, trải nghiệm và hướng nghiệp. Giáo viên cũng được hỗ trợ tập huấn về vận hành thư viện và tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng, hướng nghiệp cho học sinh.

Các em học sinh trường THPT Kim Xuyên trải nghiệm đọc sách tại thư viện. Ảnh: Nguyễn Hiên

Tại thư viện, hoạt động đọc sách được kết nối với các hình thức học tập trực quan và trải nghiệm thực tế.

Trong lễ khánh thành, học sinh sẽ tham gia bốn góc hoạt động: đọc sách và cảm nhận; đọc sách và hướng nghiệp; đọc sách và sáng tạo từ đồ tái chế; đọc sách và thí nghiệm.

Thông qua các hoạt động này, học sinh có cơ hội tiếp cận sách theo cách chủ động hơn, đồng thời khám phá sở thích, năng lực và những lĩnh vực nghề nghiệp có thể phù hợp với mình.

Thời gian tới, thư viện sẽ tiếp tục được sử dụng cho các hoạt động đọc sách, trải nghiệm kỹ năng, hướng nghiệp và Ngày hội Hướng nghiệp dành cho học sinh.