Cấm hội phụ huynh dùng tiền hỗ trợ để tặng quà giáo viên

Phụ huynh và học sinh tại TP.HCM. Ảnh minh họa: Hoài Bảo.

Nội dung thuộc Thông tư về điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ GD&ĐT vừa ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11.

Theo điều lệ, ban đại diện cha mẹ học sinh (thường được gọi là hội phụ huynh) gồm: Ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp và ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Điều lệ cũng nêu rõ ban đại diện cha mẹ học sinh cấp trường không phải là cấp trên của ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp.

So với quy định hiện hành, thông tư mới nêu rõ những việc mà hội phụ huynh không được làm. Cụ thể, ban đại diện cha mẹ học sinh không được can thiệp vào tổ chức bộ máy, quản trị, quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn của cơ sở giáo dục.

Ban này cũng không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc; ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ, mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu, thời hạn hỗ trợ; ép buộc, gây áp lực đối với cha mẹ học sinh trong việc hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được sử dụng danh nghĩa để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục; thu, tiếp nhận, quản lý hoặc sử dụng tài trợ dành cho cơ sở giáo dục.

Đáng chú ý, trường hợp cần hỗ trợ để thực hiện hoạt động, ban đại diện phải thông tin công khai với cha mẹ học sinh về mục đích, nội dung hoạt động, nhu cầu hỗ trợ và phương thức thực hiện.

Tuy nhiên, việc hỗ trợ hoạt động của ban đại diện sẽ do phụ huynh tự nguyện quyết định, theo hai hình thức cung cấp trực tiếp hàng hóa, dịch vụ cần thiết cho hoạt động; hoặc thanh toán trực tiếp cho tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

"Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động", thông tư nêu rõ.

Lưu ý, ban phụ huynh không đề nghị hoặc sử dụng khoản hỗ trợ nêu trên vào việc xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, thuê, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, đồ dùng và các điều kiện phục vụ hoạt động của nhóm, lớp hoặc cơ sở giáo dục.

Khoản hỗ trợ hoạt động cũng không dùng để chi trả thù lao, tiền công, tiền thưởng, quà tặng hoặc khoản hỗ trợ khác cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục...

Nhiệm vụ của ban đại diện là tập hợp, đại diện và phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cha mẹ học sinh; phối hợp với giáo viên phụ trách trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; phối hợp thực hiện các hoạt động có sự tham gia của cha mẹ học sinh...

Trước đó, Bộ GD&ĐT cho biết quy định hiện hành từ năm 2011 đã bộc lộ một số hạn chế, như cơ chế phối hợp giữa gia đình và trường chưa đầy đủ; việc quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ tự nguyện chưa thống nhất; một số nơi còn xảy ra tình trạng lạm thu, vận động đóng góp không đúng quy định... Bên cạnh đó, quá trình đổi mới, tăng cường quản trị nhà trường, chuyển đổi số đòi hỏi cơ chế phối hợp rõ ràng hơn.