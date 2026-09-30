Bộ GD-ĐT vừa công bố Thông tư ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh, có hiệu lực từ ngày 15/11.

Theo đó, ban đại diện cha mẹ học sinh (hội phụ huynh) không được phép can thiệp vào tổ chức bộ máy, quản trị, điều hành và hoạt động chuyên môn của nhà trường hay can thiệp vào việc thực hiện chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục...

Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng không được lợi dụng danh nghĩa để đặt ra các khoản đóng góp bắt buộc, ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu, thời hạn hỗ trợ; ép buộc, gây áp lực đối với cha mẹ học sinh trong việc hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Ban đại diện cha mẹ cũng không được sử dụng danh nghĩa để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục, thu, tiếp nhận, quản lý hoặc sử dụng tài trợ dành nhà trường.

Từ ngày 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu tiền quỹ đóng góp. Ảnh minh họa

Đặc biệt, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động, sử dụng hàng hóa, dịch vụ được hỗ trợ không đúng mục đích, lợi dụng hoạt động của ban để vụ lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, ban đại diện không được phân biệt đối xử hoặc gây bất lợi đối với trẻ mầm non, học sinh, cha mẹ học sinh vì việc tham gia hoặc không tham gia hoạt động, hỗ trợ hoạt động.

Thay vào đó, vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh là tập hợp, đại diện và phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cha mẹ học sinh trong nhóm, lớp.

Đây cũng là những người sẽ phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục học sinh; hỗ trợ trao đổi thông tin giữa cha mẹ và giáo viên; phối hợp thực hiện các hoạt động có sự tham gia của cha mẹ học sinh theo kế hoạch giáo dục.