Mô hình lớp học mở: Ứng dụng công nghệ kết nối các nguồn lực

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, hình thức lớp học mở không mới, song việc triển khai bài bản, có chỉ đạo cụ thể là bước thực hiện chủ trương mang tính chiến lược của Thành ủy Hà Nội, hướng tới bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục. Trong đó, ứng dụng công nghệ giúp tăng khả năng tương tác giữa các điểm trường, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa những nơi còn khó khăn. Mô hình cũng tạo điều kiện sử dụng linh hoạt đội ngũ, hỗ trợ giáo viên phát triển chuyên môn thông qua sinh hoạt chuyên môn, học thuật và phát huy trí tuệ tập thể trong xây dựng bài học, chủ đề.

Thực hiện Kế hoạch 38/KH-UBND ngày 26/1/2026 của UBND thành phố Hà Nội cụ thể hóa Kế hoạch hành động số 20 KH-BCĐ57 ngày 19/1/2026 của Ban chỉ đạo 57 Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Hà Nội, năm 2026 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành và triển khai Kế hoạch số 3018/KH-SGDĐT về thí điểm mô hình "Lớp học mở", "Lớp học hỗn hợp" năm 2026 ở thành phố. Không chỉ là một giải pháp công nghệ, đây là một cách tiếp cận mới trong tổ chức dạy học, kết nối thế giới thực với thế giới ảo, mở rộng cơ hội học tập cho học sinh.

Từ định hướng ban đầu, việc triển khai được cụ thể hóa qua từng bước: lựa chọn cơ sở giáo dục, xây dựng phương án kết nối, chuẩn bị giáo viên, học liệu, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và thống nhất lịch trình tổ chức tiết dạy.

Đặc biệt, từ quy mô ban đầu, mô hình đã được mở rộng với 25 cơ sở giáo dục tham gia thí điểm, hình thành các nhóm lớp học trung tâm và lớp học vệ tinh, tổ chức các tiết học ở nhiều môn học như Công nghệ, Âm nhạc, Tin học, Tiếng Anh và Giáo dục thể chất. Mỗi điểm trường có điều kiện khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một mục tiêu: tận dụng công nghệ để kết nối người dạy, người học và chia sẻ nguồn lực giữa các nhà trường.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Giai đoạn thí điểm mô hình tại 25 trường bước đầu hình thành sự phối hợp giữa trường trung tâm và trường vệ tinh trong các giờ dạy thử nghiệm, đánh giá khả năng tương tác giữa giáo viên, học sinh ở các điểm trường và hiệu quả tổ chức lớp học.

Từ kết quả này, Hà Nội có thể nghiên cứu kết nối giờ dạy từ trường trung tâm tới các trường ở khu vực ngoại thành, huy động giáo viên có chuyên môn tốt tham gia giảng dạy tại trường trung tâm, trong khi giáo viên tại trường vệ tinh phối hợp, hỗ trợ.

Qua đó, học sinh ở những khu vực còn khó khăn có thêm cơ hội tiếp cận các bài học chất lượng. Cùng với dạy học trực tiếp qua kết nối, khi các điều kiện về hệ thống học tập trực tuyến được bảo đảm, Hà Nội có thể xây dựng kho học liệu dùng chung, đưa những giờ dạy hiệu quả lên hệ thống để học sinh ở các khu vực khó khăn có thêm cơ hội tiếp cận.

Cán bộ quản lý, giáo viên các trường học đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong quá trình triển khai thí điểm mô hình “lớp học mở”, từ hiệu quả bước đầu đến những yêu cầu đặt ra khi nhân rộng.

Theo nhà giáo Chu Văn Kiểm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngô Chi Lan (xã Sóc Sơn), hiệu quả thực tế mà mô hình mang lại đã vượt xa sự kỳ vọng ban đầu của nhà trường. Học sinh có thêm cơ hội tiếp cận nguồn học tập và tương tác với giáo viên, học sinh ở các điểm cầu khác. Các em hào hứng tham gia trò chơi, thực hành, trao đổi và nhận xét sản phẩm cùng các bạn như đang học trong một lớp học.

Mô hình đã tạo cơ hội để giáo viên tại điểm vệ tinh trực tiếp quan sát, học hỏi cách tổ chức hoạt động học tập, phương pháp tương tác và kỹ năng ứng dụng công nghệ của giáo viên tại điểm cầu trung tâm. Đây cũng là một hình thức sinh hoạt chuyên môn thực tế, giúp giáo viên có thêm kinh nghiệm vận dụng vào dạy học.

Để mô hình được triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn được tiếp tục quan tâm, có cơ chế đầu tư đồng bộ cho các nhà trường mô hình Phòng học thông minh chuẩn hóa; đồng thời tiếp tục tổ chức các đợt tập huấn chuyên sâu về kỹ năng sư phạm trên môi trường số cho đội ngũ giáo viên tại các điểm cầu, đặc biệt là kỹ năng phối hợp giữa giáo viên trung tâm và giáo viên hỗ trợ tại điểm cầu vệ tinh.

Khen thưởng các đơn vị tham gia thí điểm mô hình.

Cô Lộc Thị Liên, giáo viên môn Âm nhạc, Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh (phường Đống Đa) chia sẻ, lớp học mở không đơn thuần là đưa camera, màn hình vào một tiết học mà đòi hỏi giáo viên thay đổi cách thiết kế và tổ chức bài dạy, bảo đảm học sinh ở các điểm cầu đều được tham gia thực chất. Sự phối hợp giữa giáo viên trung tâm, giáo viên vệ tinh, cùng việc chuẩn bị kỹ về học liệu, thiết bị và phương án xử lý tình huống kỹ thuật là những yếu tố quan trọng để các điểm cầu thực sự trở thành một lớp học thống nhất.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền nêu rõ, trong giai đoạn thí điểm, giáo viên tham gia trên tinh thần tự nguyện. Về lâu dài, Sở sẽ tham mưu thành phố có chính sách phù hợp để động viên giáo viên, đồng thời ghi nhận sự đóng góp của giáo viên tại các trường vệ tinh, tiếp tục lắng nghe ý kiến phản hồi từ giáo viên, đánh giá thuận lợi, khó khăn để từng bước chuẩn hóa quy trình tổ chức lớp học mở...