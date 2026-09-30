Kiểm tra an toàn thực phẩm, thu - chi và tuyển sinh tại các trường học

Tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Thuận Hóa) - một trong những đơn vị được kiểm tra

Đoàn kiểm tra tập trung rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú; nguồn gốc nguyên liệu, hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm và quy trình lưu mẫu thức ăn. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong trường học.

Đối với các khoản thu - chi đầu năm học, đoàn kiểm tra tính công khai, minh bạch và việc thực hiện đúng quy định, trong đó lưu ý các khoản đóng góp theo thỏa thuận và quản lý kinh phí bán trú.

Về công tác tuyển sinh, Sở GD&ĐT rà soát tình hình tuyển sinh các lớp đầu cấp, số lượng học sinh thực tế, việc phân bổ lớp học và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tuyển sinh tại địa bàn.

Một nội dung được chú trọng là công tác quản trị cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Đoàn kiểm tra việc ổn định tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; đồng thời rà soát công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất tại các trường sau khi sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục.

Qua kiểm tra, Sở GD&ĐT kịp thời hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định, chấn chỉnh những vấn đề còn tồn tại, góp phần bảo đảm các điều kiện phục vụ dạy học và chăm sóc học sinh trong năm học 2026 - 2027.