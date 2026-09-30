Ngành giáo dục Nghệ An công khai các khoản thu, chi năm học mới

Hôm nay 30/9, thông tin cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã ban hành văn bản quy định cụ thể các khoản học phí, dịch vụ phục vụ, vận động tài trợ và yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện công khai, minh bạch, không tự đặt ra các khoản thu ngoài danh mục.

Ngành giáo dục Nghệ An công khai các khoản thu vào thời điểm đầu năm học mới 2026-2027. Ảnh: Hoàng Hà

Mức học phí làm căn cứ để ngân sách Nhà nước cấp bù, hỗ trợ trong năm học 2026-2027 theo Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An gồm: Mầm non và Tiểu học 280.000 đồng/người học/tháng; Trung học Cơ sở 290.000 đồng/người học/tháng; Trung học Phổ thông là 300.000 đồng/người học/tháng. Trường hợp tổ chức dạy học trực tuyến, mức thu bằng 80% mức học phí học trực tiếp.

Đối với cơ sở dân lập, tư thục, mức hỗ trợ học phí bằng mức học phí công lập tương ứng nhưng không vượt mức thu học phí thực tế của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.

Trường hợp văn bản quy định chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản có hiệu lực tại thời điểm thực hiện.

Về bảo hiểm y tế học sinh, đây cũng là khoản thu bắt buộc. Sau khi thu, các cơ sở giáo dục được trích 5% kinh phí từ nguồn bảo hiểm y tế học sinh để phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhân sự y tế và phòng y tế theo quy định.

Học sinh Trường Trung học Cơ sở Trường Vinh 3, Nghệ An đang học âm nhạc đầu năm học mới. Ảnh: Hoàng Hà

Không tự ý đặt ra các khoản thu ngoài danh mục cho phép

Riêng đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục như bán trú, đưa đón học sinh, trông giữ xe, chăm sóc ngoài giờ, hoạt động kỹ năng sống, STEM/STEAM..., Ngành giáo dục Nghệ An yêu cầu thực hiện theo danh mục và mức thu tối đa được quy định tại Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 14/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Các cơ sở giáo dục chỉ được lựa chọn những dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tế và điều kiện của nhà trường. Không tự đặt ra hoặc thỏa thuận thu các khoản ngoài danh mục. Việc cung cấp dịch vụ phải dựa trên nhu cầu, sự đồng thuận và đăng ký tự nguyện bằng văn bản của cha mẹ học sinh. Dự toán thu - chi phải được công khai trước khi thực hiện.

Ngoài ra, đối với dịch vụ bán trú, mức thu suất ăn phải bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp, không tách riêng khoản tiền công người nấu ăn. Đồ dùng bán trú chỉ thu đối với trường hợp trang bị lần đầu hoặc thay thế do hư hỏng.

Riêng việc trông giữ học sinh ngoài giờ, nghỉ trưa, các trường không được thu riêng "tiền trực trưa", "tiền giáo viên trực bán trú" ngoài mức thu dịch vụ trông giữ theo quy định. Đối với giáo viên mầm non trông trẻ buổi trưa, thời gian này được quy đổi không quá 2 giờ dạy.

Các chi phí sử dụng điều hòa không khí, bình nước nóng lạnh chỉ được tính các khoản điện vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thực tế; không được đưa chi phí mua mới thiết bị vào mức thu.

Một điểm đáng chú ý ở năm học này, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An yêu cầu các trường thực hiện đúng quy trình 6 bước theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT. Việc vận động phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch; không quy định mức bình quân, mức tối thiểu và không giao chỉ tiêu cho từng lớp hoặc giáo viên.

Các kế hoạch vận động tài trợ phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai. Theo đó, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trình cấp xã, phường phê duyệt. Các trường trung học phổ thông và đơn vị trực thuộc trình Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khẳng định, đây không phải là khoản thu của nhà trường. Nhà trường không được quy định mức đóng bắt buộc, không giao chỉ tiêu và không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định hoặc những khoản thuộc trách nhiệm của nhà trường.

Các nguồn Đoàn phí, quỹ Đội do tổ chức Đoàn, Đội quản lý riêng, không hạch toán vào doanh thu của nhà trường.

Nhằm đảm bảo thu chi minh bạch, đúng quy định, tránh tình trạng lạm thu, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An yêu cầu người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về công tác thu, chi và công khai tài chính tại đơn vị trường học.