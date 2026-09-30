Đoàn kiểm tra Bộ quốc phòng làm việc với MB về Chuyên đề cải cách hành chính và chuyển đổi số

Chiều ngày 24-9, tại Hội sở Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), đoàn công tác Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (CĐS), thực hiện Đề án 06 và cải cách hành chính (CCHC) đã tiến hành kiểm tra chuyên đề đối với MB.

Đoàn do Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có cán bộ Bộ Tư lệnh 86, Binh chủng Thông tin liên lạc và đại diện các Cục: Tài chính, Pháp chế, Quân lực, Cơ yếu, Cán bộ, Tuyên huấn và Văn phòng Bộ Quốc phòng.

Về phía MB, buổi làm việc có Thượng tá Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Trưởng ban chỉ đạo 988; Đại tá Trần Thị Bảo Quế - Thành viên Ban Điều hành, Phó Trưởng ban chỉ đạo 988 cùng các thành viên Ban chỉ đạo 988.

Đoàn tập trung kiểm tra việc quán triệt, chỉ đạo, điều hành và triển khai các kế hoạch của Bộ Quốc phòng về CCHC, CĐS trên các lĩnh vực như: Cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công, phát triển Chính phủ số và tuyên truyền giáo dục.

Chia sẻ về hành trình CCHC và CĐS từ năm 2017, ông Vũ Thành Trung cho biết, MB đã sớm loại bỏ hồ sơ trình giấy, chuyển sang trình ký trực tuyến qua MOffice, đồng thời thu thập sáng kiến cắt giảm thủ tục hành chính thông qua kênh BeeVoice.

Trong lĩnh vực công nghệ, MB duy trì mức đầu tư 50-70 triệu USD mỗi năm từ năm 2017 và xây dựng đội ngũ hơn 2.000 nhân sự công nghệ. Ngân hàng hiện tự chủ 95% phần mềm backend và frontend, đồng thời phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ cả khách hàng ngoài hệ thống.

Chuyển đổi số cũng tạo bước tăng trưởng đáng kể cho MB. Từ 1 triệu khách hàng, 36.000 người dùng App và 200 tỷ đồng doanh thu kênh số năm 2017, đến năm 2025, MB ghi nhận 12 tỷ giao dịch, với doanh thu từ kênh số đóng góp hơn 50% doanh thu toàn hàng.

Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng cho biết, chương trình kiểm tra được thực hiện theo ủy quyền của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, với 7 nội dung, trong đó có kinh tế số. Đoàn đánh giá MB là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác CCHC và CĐS trong toàn quân; đồng thời ghi nhận các cách làm có thể nghiên cứu, nhân rộng.

Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng đề nghị MB tiếp tục quán triệt các chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, khắc phục những hạn chế được chỉ ra và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, CĐS trong mọi mặt công tác.

Tiếp thu ý kiến của đoàn, lãnh đạo MB cam kết nghiên cứu, ghi nhận các bài học kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và năng lực số, góp phần cùng Bộ Quốc phòng và đất nước xây dựng nền quản trị hiện đại, phát triển kinh tế số và thúc đẩy Việt Nam tiến sâu vào kỷ nguyên số.