Bàn giao thiết bị Internet vệ tinh Starlink cho điểm trường vùng khó khăn

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên bàn giao thiết bị.

Điểm trường Nặm Tốc nằm tại thôn đặc biệt khó khăn của xã Phong Quang, hiện có 10 trẻ mầm non và 2 giáo viên.

Điểm trường đã có đường bê tông và điện lưới quốc gia nhưng chưa có sóng di động. Trạm phát sóng di động gần nhất cách Điểm trường khoảng 9km, gây khó khăn cho công tác dạy và học, cũng như việc liên lạc trong những tình huống cần thiết.

Việc phủ sóng Internet giúp việc ứng dụng công nghệ trong giảng dạy tại Điểm trường Nặm Tốc thuận lợi.

Việc được kết nối Internet giúp giáo viên thuận lợi hơn trong liên hệ với cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh; đồng thời phục vụ công tác quản lý, trao đổi thông tin, khai thác học liệu số và nâng cao hiệu quả dạy học.

Hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 05 ngày 11/7/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trong 100 ngày.

Trong đợt này, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận, lắp đặt 2 bộ thiết bị Internet vệ tinh Starlink tại Điểm trường Nặm Tốc, thôn Nà Pán, xã Phong Quang và Điểm trường Bản Lấp, thôn Bành Trạch, xã Phúc Lộc.