Dữ liệu dân cư - “Chìa khóa” mở rộng các tiện ích số

Xã Xuân Viên khai thác tiện ích số từ dữ liệu dân cư, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Xác định Đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm gắn với cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số (CĐS), UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, kịp thời rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tháng 8/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2645 về Từ điển dữ liệu tỉnh Phú Thọ (phiên bản 1.0), cùng các văn bản chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ của Đề án. Quá trình thực hiện, tỉnh chú trọng nâng cao trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy vai trò của lực lượng Công an trong tham mưu, hướng dẫn, phối hợp triển khai. Các sở, ngành chủ động rà soát, cập nhật TTHC, hoàn thiện quy trình điện tử, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, khai thác dữ liệu phục vụ giải quyết công việc. Công tác tuyên truyền được triển khai dưới nhiều hình thức; việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS được quan tâm, góp phần nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trong giải quyết TTHC, tỉnh tập trung rà soát, công khai, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và tái sử dụng kết quả số hóa. Đến hết tháng 8, toàn tỉnh có 2.048 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền. 100% TTHC đã được thiết lập quy trình nội bộ, quy trình điện tử, công khai trên các hệ thống theo quy định và được tiếp nhận không phụ thuộc địa giới hành chính. Cùng với đó, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh tiếp nhận 173.103 hồ sơ, trong đó có 169.674 hồ sơ trực tuyến, đạt 98,01%; đã giải quyết 125.020 hồ sơ, với 124.274 hồ sơ trước hạn, đúng hạn, chiếm 99,40%. Đối với cơ chế “luồng xanh 24 giờ” và “luồng xanh 50%” áp dụng cho một số thủ tục liên quan đến lao động nước ngoài, đầu tư, xây dựng, các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết 89 hồ sơ, 100% trước hạn và đúng hạn. Định danh điện tử tiếp tục phát huy hiệu quả trong cung cấp dịch vụ công thiết yếu. Trong tháng 8, ngành Công an tiếp nhận 151.043 hồ sơ, trong đó, 145.421 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, đạt 96,28%; các sở, ngành tiếp nhận 47.051 hồ sơ, với 45.403 hồ sơ trực tuyến, đạt 96,50%. Riêng cấp phiếu lý lịch tư pháp, 4.433 hồ sơ được thực hiện qua VNeID, đạt 94,09%.

Những kết quả này góp phần mở rộng phương thức giao dịch trên môi trường điện tử, giảm thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục. Cùng với đó, toàn tỉnh thực hiện đồng bộ, xác thực được 3.424.465 người, đạt 99,65% tổng số người đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN (không bao gồm lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội) với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn đã triển khai học bạ số. Ngoài ra, việc thanh toán không dùng tiền mặt từng bước được mở rộng trong chi trả lương hưu, trợ cấp và các dịch vụ thiết yếu...

Công tác xây dựng, chuẩn hóa, làm sạch và khai thác dữ liệu được tỉnh triển khai trên nhiều lĩnh vực. Toàn tỉnh duy trì, làm sạch hơn 3,9 triệu dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; sử dụng dữ liệu dân cư làm giàu thông tin của 170.852 trường hợp trợ giúp xã hội, 68.389 người có công, 2.526.123 người lao động từ 15 tuổi trở lên và 707.911 hội viên các đoàn thể. Hạ tầng dữ liệu tiếp tục được quan tâm hoàn thiện, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Hệ thống quản trị, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh chính thức hoạt động từ tháng 7/2026. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung (LGSP) đã sẵn sàng về kỹ thuật để kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia. Tỉnh triển khai Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện Kho dữ liệu tỉnh từ ngày 3/8/2026, tập trung hoàn thiện các điều kiện về dữ liệu, kết nối, tích hợp và chia sẻ, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành...

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện Đề án 06 vẫn còn những khó khăn, vướng mắc. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành từ các bộ, ngành Trung ương tới địa phương có lúc chưa thuận lợi, thông suốt; một số phần mềm dùng chung hoạt động chưa ổn định, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc. Một số thủ tục đất đai còn yêu cầu giấy chứng nhận có chữ ký trực tiếp, gây khó khăn cho việc tiếp nhận trực tuyến và thực hiện dịch vụ công toàn trình...

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục hoàn thiện quy trình TTHC, nâng cao chất lượng dữ liệu, đẩy mạnh số hóa, tái sử dụng hồ sơ và kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán số; thường xuyên rà soát, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm dữ liệu cập nhật chính xác, khai thác hiệu quả, phục vụ tốt hơn công tác quản lý và đời sống Nhân dân.