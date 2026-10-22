Mở đường từ sức dân

Những con đường ở Tân Thành rồi đây sẽ kéo dài hơn nhờ sự chung tay của người dân.

Tại Tân Hòa 3, con đường bê tông rộng 8m, dài 2km đã thay thế tuyến đường trước đây chỉ rộng khoảng 3m. Đường rộng hơn giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản thuận tiện. Đằng sau diện mạo mới ấy là sự đồng lòng, chung sức của người dân. Để có mặt bằng thi công, các hộ dân dọc tuyến đã tự nguyện hiến đất. Gia đình anh Hà Văn Thưởng là một trong những hộ tiên phong hưởng ứng chủ trương này. Anh chia sẻ: Đường làm rộng thì chính người dân được hưởng lợi. Gia đình tôi cũng như bà con đều tự nguyện hiến đất.

Câu chuyện tại Tân Hòa 3 không phải trường hợp riêng lẻ. Năm 2026, Tân Thành triển khai 8 dự án giao thông. Các dự án đều không bố trí kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng. 100% hộ dân nơi các tuyến đường đi qua đã đồng ý hiến đất, tài sản trên đất.

Sự đồng thuận ấy càng có ý nghĩa trong bối cảnh Tân Thành đứng trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện mạng lưới giao thông. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, nhu cầu kết nối giữa các khu dân cư ngày càng lớn. Cùng với quá trình mở rộng không gian công nghiệp, đô thị, việc phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ trở thành yêu cầu cấp thiết. Theo ông Vũ Xuân Công, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, địa phương xác định phát triển hạ tầng giao thông là nhiệm vụ quan trọng.

Chủ trương đúng, người dân đồng thuận, giải phóng mặt bằng mở rộng, nâng cấp đường giao thông ở Tân Thành không còn là bài toán khó.

Để thực hiện hiệu quả, cần tạo được sự thống nhất giữa chủ trương của cấp ủy, chính quyền với lợi ích chính đáng của nhân dân. Khi được tuyên truyền, hiểu rõ mục đích và lợi ích lâu dài của từng công trình, người dân đã tích cực hưởng ứng, tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất. Sự đồng thuận đó là cơ sở quan trọng để xã tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông trong thời gian tới.

Địa phương đang đề xuất nâng cấp tuyến ĐH48, tạo kết nối giữa Phú Bình, Tân Thành, Tân Khánh với các khu vực khác của tỉnh. Khi được đầu tư đồng bộ, các tuyến đường này không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân mà còn mở rộng không gian sản xuất, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Mỗi hộ dân góp một phần đất, mỗi công trình hoàn thành thêm một phần kết nối giao thông. Những đóng góp tưởng chừng nhỏ bé, khi được cộng hưởng, sẽ tạo thành nguồn lực đáng kể, giúp biến chủ trương thành công trình, biến hạ tầng thành động lực và từng bước mở rộng không gian phát triển.

Khi “ý Đảng” gặp “lòng dân”, thành quả không chỉ là những con đường rộng hơn mà còn là niềm tin được bồi đắp từ những việc làm cụ thể. Đây chính là nền tảng để Tân Thành tiếp tục phát huy sức dân, hoàn thiện hạ tầng và tạo thêm động lực cho phát triển bền vững.