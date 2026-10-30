Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cam Lâm khóa I

Chiều 30-10, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cam Lâm khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức Hội nghị chuyên đề nhằm xem xét, thảo luận và thống nhất các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến đối với các nội dung trình tại hội nghị. Trong đó, biểu quyết thông qua Đề án thành lập Đảng bộ Quân sự xã nhiệm kỳ 2025 - 2030; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại hội nghị.

Hội nghị cũng xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua các tờ trình của UBND xã Cam Lâm về chủ trương phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, gồm: Một phần tiểu khu A và tiểu khu B thuộc Quy hoạch phân khu đô thị phía bắc, xã Cam Lâm; một phần tiểu khu C thuộc Quy hoạch phân khu đô thị ven biển, xã Cam Lâm; một phần tiểu khu D thuộc Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm, xã Cam Lâm.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy xã Cam Lâm giao UBND xã tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh 3 đồ án quy hoạch, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, khả thi. Ban Xây dựng Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu hoàn thiện Đề án thành lập Đảng bộ Quân sự xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên.