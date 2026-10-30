An Giang giải ngân hơn 9.500 tỷ đồng cho các dự án APEC 2027

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ phát biểu kết luận cuộc họp.

Ngày 30/10, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chủ trì cuộc họp giao ban kiểm tra tiến độ và tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm hoàn thành các công trình, dự án trước ngày 30/6/2027. Trong đó, tập trung bàn giao 100% mặt bằng sạch; phối hợp giải quyết các vướng mắc về giá đất bồi thường, đất rừng và nguồn vật liệu xây dựng.

Các chủ đầu tư, nhà thầu cần huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca để bù tiến độ chậm do thời tiết và vướng mặt bằng.

Quang cảnh cuộc họp giao ban tuần 44.

An Giang được giao triển khai 21 dự án, gồm 11 dự án đầu tư công và 10 dự án đầu tư kinh doanh, PPP. Năm 2026, tổng vốn đầu tư công bố trí cho các dự án hơn 13.476 tỷ đồng. Tính đến ngày 26/10, toàn tỉnh giải ngân 9.587 tỷ đồng, đạt 71,14% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương đạt 73,66%, vốn ngân sách tỉnh đạt 67,14%.

Về tiến độ, có 7 dự án đạt khối lượng thi công cao, gồm: Ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông; mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC; Trung tâm giám sát điều hành thông minh đặc khu Phú Quốc; đường tỉnh ĐT.975; kè và san lấp mặt bằng Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC và Khu tái định cư An Thới. Ngoài ra, còn 8 dự án đạt khối lượng trung bình và số dự án có khối lượng thi công thấp.

Khó khăn chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thủ tục đất đai, đất rừng; nguồn cung vật liệu san lấp và ảnh hưởng của thời tiết.