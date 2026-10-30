Qua xem xét Báo cáo số 5129/SCT-QLNL của Sở Công Thương về tình hình di dời, cải tạo công trình điện thuộc các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy, UBND tỉnh Nghệ An nhận thấy một số hạng mục vẫn chậm tiến độ, cần tập trung xử lý để không ảnh hưởng đến quá trình triển khai dự án.

Nghệ An siết tiến độ di dời công trình điện phục vụ cao tốc Vinh – Thanh Thủy.

Trước thực tế này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm và Kim Bảng trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư, tổ chức thi công liên tục, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ.

Các địa phương phải rà soát từng hạng mục, xác định cụ thể thời gian hoàn thành, trong đó ưu tiên xử lý những vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến thi công đường cao tốc. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh cần được chủ động tháo gỡ, không để tình trạng chậm trễ tiếp tục kéo dài do nguyên nhân chủ quan.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cơ sở. Chủ tịch UBND các xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu việc chậm di dời công trình điện làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công cao tốc.

Đối với những địa bàn đang có các hạng mục chậm tiến độ, tỉnh yêu cầu ưu tiên nguồn lực để tháo gỡ từng phần việc cụ thể. Trong đó, các xã Nam Đàn, Kim Liên và Đại Huệ phải tập trung đẩy nhanh thi công những công trình điện cao thế đang chậm tiến độ. Riêng Nam Đàn, yêu cầu này áp dụng cả với các công trình điện trung thế, hạ thế.

Việc hoàn thành các hạng mục ảnh hưởng trực tiếp đến thi công đường cao tốc phải được đặt lên hàng đầu, tránh để công trình điện trở thành điểm nghẽn trong quá trình triển khai dự án.

Tại xã Vạn An, địa phương được yêu cầu khẩn trương tổ chức thi công các hạng mục di dời, cải tạo công trình điện. Đặc biệt, cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu thi công cao tốc và Truyền tải điện Nghệ An để thống nhất phương án thi công tại vị trí cột 278 đường dây 500kV mạch 2. Quá trình triển khai phải bảo đảm an toàn cho công trình điện, đồng thời không làm gián đoạn tiến độ thi công tuyến cao tốc.

Bên cạnh trách nhiệm của chính quyền địa phương, Công ty Điện lực Nghệ An và Truyền tải điện Nghệ An cũng được yêu cầu chủ động phối hợp với các chủ đầu tư, nhà thầu. Các đơn vị có trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật, thống nhất phương án thi công, kế hoạch cắt điện, đấu nối và những điều kiện cần thiết, bảo đảm quá trình di dời, cải tạo công trình điện được triển khai thuận lợi.

Cùng với đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra thực tế, bám sát tiến độ từng hạng mục, nhất là những công trình đang chậm so với kế hoạch. Sở phải quyết liệt đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu khắc phục tồn tại, đẩy nhanh thi công; đồng thời kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Với những hạng mục tiếp tục chậm tiến độ, có nguy cơ ảnh hưởng đến thi công đường cao tốc, Sở Công Thương phải báo cáo ngay UBND tỉnh, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan và đề xuất biện pháp xử lý cụ thể, không để tình trạng kéo dài.

Giám đốc Sở Công Thương cũng phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác theo dõi, đôn đốc và tham mưu xử lý các vướng mắc, chậm tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các địa phương, Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, tập trung chỉ đạo, triển khai ngay. Mục tiêu đặt ra là giải quyết dứt điểm những tồn tại trong di dời, cải tạo công trình điện, không để những phần việc này ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy.