Người dân ở chung cư Thanh Đa bàn giao mặt bằng trước thời gian cưỡng chế

Clip: Người dân chung cư Thanh Đa bàn giao mặt bằng trước thời gian cưỡng chế. Thực hiện: THÁI PHƯƠNG - MẠNH THẮNG

Dự án cải tạo cụm 8 chung cư (lô số) chung cư Thanh Đa được TPHCM chọn làm điểm trong triển khai chủ trương cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn.

Dự án có tổng cộng 1.351 hộ dân, gồm 1.001 hộ sở hữu tư nhân và 350 hộ thuộc sở hữu nhà nước. Đến nay, có hơn 1.160 hộ đồng thuận với chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, tương đương hơn 86% tổng số hộ (gồm hơn 880 hộ sở hữu tư nhân và 280 hộ sở hữu nhà nước).

Ghi nhận của phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng trong các ngày 27, 28 và 29-10 cho thấy, nhiều hộ dân sống tại lô 9 của chung cư khẩn trương di dời đồ đạc, bàn giao mặt bằng trống cho ban quản lý dự án.

Người dân chuyển đồ đạc để bàn giao mặt bằng cho ban quản lý dự án

Gói ghém những vật dụng cuối cùng trong căn hộ ở lô 9 để chuyển sang nhà thuê gần đó, bà Nguyễn Thị Hải Thắm (80 tuổi) không khỏi ngậm ngùi, khi phải rời nơi đã gắn bó gần 30 năm. Tuy nhiên, nhận thức đây là chủ trương chung, bà hoàn toàn đồng thuận.

"Địa phương hỗ trợ gia đình tôi chi phí thuê nhà và phần trợ cấp cho gia đình khó khăn. Tôi mong sẽ nhận được suất tái định cư để tiếp tục sống ở nơi này sau khi dự án hoàn thành", bà Thắm bày tỏ.

Người dân sống trong khu chung cư cũ không còn bảo đảm an toàn, ẩm thấp

Đã dọn đồ đạc, bàn giao nhà từ hơn 10 ngày trước, mới đây, bà Đinh Thị Ngọc Vượng (ngụ căn 216, lô 9) trở lại để bàn giao đồng hồ điện, nước cho công ty và hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng.

Đứng trong căn nhà trống, nơi đã gắn bó gần 20 năm, bà chia sẻ, khi biết chủ trương của nhà nước về cải tạo, xây dựng lại chung cư, bà và các con rất lo lắng.

“Tôi có buồn, có tâm tư, nhưng chủ trương của nhà nước thì mình chấp hành, để nhà nước xây dựng khu vực này tốt hơn, đẹp hơn. Tôi chỉ mong nhận được suất tái định cư và quay lại sống ở nơi đầy kỷ niệm này”, bà Đinh Thị Ngọc Vượng nói.

Bà Đinh Thị Ngọc Vượng

Theo ghi nhận, đến nay, phần lớn các hộ dân tại chung cư Thanh Đa đã dọn đi để bàn giao mặt bằng, chuẩn bị cho quá trình xây dựng mới chung cư.

Người dân hoàn tất các thủ tục điện, nước

Để dự án triển khai đúng tiến độ, vừa qua, UBND phường Bình Quới ban hành và bàn giao 250 quyết định cưỡng chế di dời đến các hộ dân còn lại thuộc các lô số chung cư Thanh Đa. Quyết định yêu cầu người dân bàn giao mặt bằng đúng thời hạn, nhằm đảm bảo việc thi công, sớm bố trí tái định cư tại chỗ cho cư dân.

Chuẩn bị cho công tác cưỡng chế di dời đảm bảo đúng quy định pháp luật, UBND phường Bình Quới đã có văn bản báo cáo Công an TPHCM để triển khai kế hoạch phối hợp.

Ban Chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án phường Bình Quới đã thông qua phương án áp dụng biện pháp hành chính di dời đối với các trường hợp nhiều lần được tiếp xúc, vận động nhưng chưa chấp hành.

Theo quy định, sau 15 ngày kể từ khi ban hành quyết định cưỡng chế di dời, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các hoạt động cưỡng chế. UBND phường Bình Quới dự kiến thời gian thực hiện trong tháng 11.

Người dân dọn dẹp đồ đạc, bàn giao mặt bằng cho nhà nước

Chung cư Thanh Đa được xây dựng trong giai đoạn 1968 - 1972, gồm 22 lô với khoảng 4.300 căn hộ. Sau nhiều thập niên sử dụng, công trình xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Năm 2017, UBND TPHCM giao Công ty CP Phát triển nhà Thanh Đa làm chủ đầu tư dự án xây dựng cụm 8 chung cư cũ lô số tại chung cư, trên diện tích khoảng 73.211m2. Đến tháng 6-2025, phương án bồi thường, tái định cư mới được phê duyệt.